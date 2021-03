Myanmar: Polizei setzt erneut Tränengas gegen Demonstranten ein

Anzeige

Rangun. In Myanmar haben Demonstranten abermals gegen den Militärputsch vor einem Monat protestiert. In der größten Stadt Rangun setzte die Polizei am Dienstag Tränengas gegen die Protestierenden ein, Hunderte, vor allem junge Menschen flüchteten danach panisch.

Kurz darauf kehrten sie aber zurück zu Straßenbarrikaden, die sie aus Schutt und Bambusstäben errichtet haben. Sie sollen ein schnelles Durchgreifen und Festnahmen durch die Polizei aufhalten. Viele Protestierende trugen Bauarbeiterhelme. Bereits am Montag hatte die Polizei in Rangun Tränengas eingesetzt.

Video Mehrere Tote: Polizei in Myanmar schießt auf Demonstranten 1:10 min Das Militär hatte am 1. Februar geputscht. Die faktische Regierungschefin und etliche Führungsfiguren ihrer Partei sind seither in Gewahrsam. © Reuters

In der kleinen Stadt Dawei im Südosten Myanmars marschierten Protestierende mit Fahnen durch die Straßen, um gegen das Militär zu demonstrieren. Manche trugen Schutzschilde aus Metall, womöglich, um sich vor Tränengas und Gummigeschossen zu schützen. Am Sonntag hatte Dawei gewaltsame Szenen erlebt; bis zu fünf Menschen wurden erschossen, als Einsatzkräfte in eine große Menschenmenge Schüsse feuerten.

Mindestens 18 Menschen wurden am Sonntag nach Einschätzung der Vereinten Nationen landesweit getötet. Am Dienstag wurden mehrere Opfer beerdigt. Tödliche Waffengewalt gegen friedliche Demonstranten einzusetzen, sei nicht zu akzeptieren, kritisierte UN-Sprecher Stéphane Dujarric, ebenso wenig willkürliche Festnahmen.

Derweil bereiteten sich die Außenminister der Länder im Verband südostasiatischer Nationen (Asean) auf ein Treffen vor, um über die politische Krise in Myanmar zu sprechen. Das Sondertreffen kommt zu einer Zeit, in der die Gewalt im Land zwar gestiegen ist. Aber eine scharfe Reaktion der Asean-Staaten scheint unwahrscheinlich, da der Verbund vor allem auf Konsens unter den Mitgliedern setzt.