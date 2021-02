Myanmar: Neue Vorwürfe gegen Suu Kyi

Anzeige

Naypyidaw. Die abgesetzte De-facto-Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, kann womöglich ohne Prozess auf unbestimmte Zeit in Gewahrsam gehalten werden. Ihre Rechtsvertretung Khin Maung Zaw sagte am Dienstag zu Reportern, gegen Suu Kyi sei ein weiterer Vorwurf erhoben worden. Sie habe sich nicht an die Corona-Beschränkungen gehalten.

Suu Kyi wird demnach zur Last gelegt, gegen Artikel 25 des Gesetzes für den Umgang mit Naturkatastrophen verstoßen zu haben, mit dem gegen Personen vorgegangen wird, die sich nicht an Coronavirus-Beschränkungen gehalten haben, wie Khin Maung Zaw sagte.

Die De-facto-Regierungschefin habe am Dienstag ein Videotelefonat mit dem zuständigen Richter geführt, so ihr Verteidiger, der nach eigenen Angaben bei dem Gespräch nicht anwesend sein durfte. Eine nächste Anhörung sei für den 1. März angesetzt worden.

Suu Kyi wurde beim Militärputsch vom 1. Februar abgesetzt. Ihr wird bereits illegaler Besitz von importierten Walkie-Talkies vorgeworfen. Der Verstoß gegen Coronavirus-Vorgaben kann mit einer Höchststrafe von drei Jahren Gefängnis geahndet werden. Die Junta hatte vergangene Woche das Strafgesetz geändert, wodurch Personen ohne Zustimmung eines Gerichts festgehalten werden können.