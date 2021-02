Militär in Myanmar lässt auch Twitter und Instagram sperren

Anzeige

Rangun. Die Militärregierung in Myanmar hat ein Verbot von sozialen Medien ausgeweitet. Zusätzlich zu Facebook und verwandten Apps ließ die Junta am Freitag den Zugang zu Twitter und Instagram kappen. In einer Mitteilung warf sie Personen vor, mit den beiden Plattformen zu versuchen, falsche Nachrichten zu verbreiten.

Unterdessen gingen am Samstag Straßenproteste gegen die Machtübernahme durch das Militär vom Montag weiter. Rund 1000 Demonstranten marschierten am Morgen durch die Straßen der größten myanmarischen Stadt Rangun. Mehr als 100 Polizisten wurden stationiert, um die Demonstranten zurückzuhalten. Protestteilnehmer riefen „Militärdiktatur sollte stürzen“ und „Nieder mit der Diktatur“.

Nach einer Wahl im November hätten Abgeordnete am vergangenen Montag zu der konstituierenden Sitzung des Parlaments zusammentreten sollen. Das Militär gab bekannt, es übernehme für ein Jahr die Macht. Es warf der De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und deren Partei Nationale Liga für Demokratie vor, nicht auf seine Beschwerden wegen angeblichen Wahlbetrugs eingegangen zu sein. Die Wahlkommission teilte mit, es gebe keine Beweise für Betrug.

Twitter zeigt sich “zutiefst besorgt”

Netblocks, das Störungen bei sozialen Medien dokumentiert, bestätigte, dass ab 22 Uhr Twitter nicht mehr erreichbar gewesen sei. Der Kurznachrichtendienst teilte mit, er sei „zutiefst besorgt“ wegen der Anordnung, Internetdienste in Myanmar zu sperren.

Am Freitag hatten sich knapp 300 gewählte Abgeordnete der Nationalen Liga für Demokratie zur einzig rechtmäßigen Volksvertretung erklärt. Sie riefen die internationale Gemeinschaft auf, sie als myanmarische Regierung anzuerkennen.

UN-Generalsekretär António Guterres sprach sich für gemeinsame internationale Bemühungen für eine Beendigung der neuen Militärherrschaft in Myanmar aus. „Wir werden alles tun, was wir können, um die internationale Gemeinschaft zu einen, um sicher zu stellen, dass die Bedingungen dafür geschaffen werden, dass dieser Putsch rückgängig gemacht wird“, sagte er am Freitag.

Suu Kyi unter Hausarrest

Es sei „absolut essenziell“, die Forderung des Weltsicherheitsrats nach einer Rückkehr zur Demokratie, Respekt für die Ergebnisse der Parlamentswahl im November und einer Freilassung aller Personen, die das Militär festgenommen hat, zu erfüllen, „was eine Umkehrung des Staatsstreichs bedeutet, der stattgefunden hat“, sagte Guterres.

Nach Angaben des Unterstützerverbands für politische Gefangene in Myanmar wurden bei der Machtübernahme 134 Behördenvertreter und Abgeordnete festgenommen, auch rund 18 unabhängige Aktivisten. Einige seien freigelassen worden.

Suu Kyi und der abgesetzte Präsident Win Myint befanden sich unter Hausarrest. Ihnen wurden kleinere Vergehen zur Last gelegt. Ihre Partei teilte mit, Suu Kyi sei bei guter Gesundheit.