Myanmar: Regime-Gegner kapern Webseite von staatstreuer Zeitung

Frankfurt a.M./Naypyidaw. Angesichts zunehmender Repressionen der Junta in Myanmar formiert sich nicht nur in den Straßen, sondern auch im Internet Widerstand. Am Sonntag verbreiteten Nutzer eine Botschaft auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, wonach offenbar Hacker die Internetseite mindestens einer staatstreuen Zeitung kaperten. Die sogenannte „Bruderschaft der Hacker Myanmars“ bekräftigte darin die Forderungen der Demonstrierenden: „Wir wollen Demokratie“ und „Gerechtigkeit für Myanmar“.

Zuvor hatten lokale Medien über ein Schreiben des Regimes an den Presserat berichtet, in dem Journalisten und andere Medienschaffende aufgefordert werden, die politische Führung nicht als „Putsch-Regierung“ zu bezeichnen. Wer sich den Anordnungen widersetze, werde strafrechtlich verfolgt. Medien in privater Hand könnten zudem ihre Lizenzen verlieren, heißt es in dem Papier.

Die „Bruderschaft der Hacker Myanmars“ appellierte an die internationale Gemeinschaft, das Ausland müsse der demonstrierenden Bevölkerung zur Seite stehen. An die Adresse der Generäle hieß es: „Ihr habt euch mit der falschen Generation angelegt.“ Das ist ein Verweis darauf, dass viele junge Menschen bei den Kundgebungen gegen den Putsch vertreten sind. Die nächtlichen Razzien und Verhaftungen von Regimekritikern müssten sofort aufhören.

Hunderte Festnahmen

Seit dem Staatsstreich vom 1. Februar seien bis Samstagabend 384 Festnahmen bestätigt worden, nur 24 Menschen seien in dieser Zeit freigelassen worden, erklärte die „Vereinigung zur Unterstützung politischer Gefangener“ (AAPP). Unter den Verhafteten sind Mitglieder der gestürzten Regierungspartei „Nationale Liga für Demokratie“ (NLD), Mitarbeitende von Behörden, politische Aktivisten, Studentenführer, Ärzte, Mönche und Demonstranten.

Die bisherige De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi war gleich nach Beginn des Putsches festgenommen worden. Als Grund für den Umsturz nannten die Generäle angeblichen Wahlbetrug bei den Parlamentswahlen im November. Die NLD hatte die Abstimmung klar gewonnen, die Partei der Militärs war unterlegen.