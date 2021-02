Myanmar: Gerichtsanhörung von Suu Kyi verschoben

Anzeige

Rangun/Naypyidaw. Die Militärführung in Myanmar hat den Arrest der abgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi verlängert. Sie bleibe nun bis zum 17. Februar festgesetzt, erklärte Khin Maung Zaw, ein von ihrer Partei engagierter Anwalt. Ein für den heutigen Montag geplanter Gerichtstermin sei auf Mittwoch verschoben worden, berichtete die Zeitung „The Irrawaddy“ auf Twitter.

Am 17. Februar werde Suu Kyi voraussichtlich per Videoschalte vor Gericht erscheinen, sagte der Anwalt. Ihr wird der Besitz nicht registrierter, importierter Funkgeräte vorgeworfen.

Die frühere Freiheitsikone war in der Nacht zum 1. Februar zusammen mit zahlreichen weiteren Politikern festgesetzt worden. Sie soll sich im Hausarrest befinden. Allerdings wurde sie seit nunmehr zwei Wochen nicht mehr gesehen. Versuche der amerikanischen Behörden, Kontakt mit ihr aufzunehmen, waren vom Militär abgelehnt worden.

Auch ihr Anwalt habe erklärt, sie bisher nicht persönlich treffen zu dürfen, zitierte das Nachrichtenportal „Myanmar Times“ den Juristen. Ob Suu Kyi nach der Befragung auf freien Fuß kommt, war unklar.

Wieder Proteste in Myanmar trotz großer Militärpräsenz

Trotz massiver Militärpräsenz und einer nächtlichen Internetsperre sind derweil am Montag wieder zahlreiche Demonstranten gegen die Putschisten auf die Straße gegangen. Wie bereits in den vergangenen zehn Tagen forderten sie die Wiedereinsetzung der zivilen Regierung unter Suu Kyi und die Rückkehr zu demokratischen Reformen.

Video Myanmar: Proteste gegen Putsch und Entführungen halten an 1:38 min In verschiedenen Städten des Landes protestierten am Samstag Tausende Menschen - den achten Tag in Folge. © Reuters

Seit Sonntag waren in der größten Stadt Rangun und in anderen Städten zahlreiche gepanzerte Militärfahrzeuge unterwegs, wie auf Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Die Angst vor einem gewaltsamen Vorgehen gegen die Demonstranten wächst.

Die Informationslage in der Nacht war schwierig, weil das Militär das Internet von 1 Uhr bis 9 Uhr morgens sperren ließ. Viele Bürger hatten davor in sozialen Netzwerken berichtet, Angst vor Festnahmen und Gewalt zu haben. In der Vergangenheit hatte die Junta jeden Widerstand brutal niedergeschlagen. Am Morgen sei das Internet weitgehend wiederhergestellt worden, teilte die Organisation Netblocks mit, die weltweit Internetsperren dokumentiert.

Am Sonntag hatte die Polizei in Myitkyina im Norden des Landes auf Teilnehmer einer Kundgebung geschossen. Auf Videos, die auf Twitter verbreitet wurden, war zu sehen, wie Menschen in Panik auseinanderliefen. Ob es Verletzte gab und ob es sich um scharfe Munition oder um Gummigeschosse handelte, war unklar.