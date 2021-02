Myanmar: Ethnische Minderheiten schließen sich Protesten an

Anzeige

Anzeige

Rangun. Mitglieder vieler ethnischer Minderheiten in Myanmar haben sich der Protestbewegung gegen den Militärputsch angeschlossen. Bei Demonstrationen am Donnerstag gingen sie hinter Fahnen ihrer Gruppen bei großen Demonstrationen mit Zehntausenden Teilnehmern in Rangun, Mandalay, der Hauptstadt Naypyitaw und anderen Städten mit.

Der Widerstand gegen die Machtübernahme der Militärs hat in Myanmar nahezu alle gesellschaftlichen Gruppierungen erfasst, von Fabrikarbeitern, Beschäftigten des öffentlichen Dienstes über Studierende und Lehrende, medizinisches Personal bis buddhistischen Mönchen und katholischen Geistlichen.

Video Trotz Ausgangssperren: Proteste in Myanmar gehen weiter 1:00 min Eine Woche nach dem Militärputsch in Myanmar wächst die Sorge vor einer Eskalation. © Reuters

Anzeige

Sie fordern die Wiedereinsetzung der demokratisch legitimierten Regierung und die Freilassung festgenommener Politiker einschließlich De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Nach Angaben der unabhängigen Beistandsorganisation für Politische Gefangene sind rund 200 Politiker und Aktivisten festgenommen worden.

International ist der Putsch vom 1. Februar auf große Ablehnung gestoßen. Die USA erließen Sanktionen gegen myanmarische Militärs. „Das Militär muss die Macht aufgeben, die sie ergriffen hat, und Respekt für den Willen des Volkes von Burma (Myanmar) zeigen“, sagte US-Präsident Joe Biden.

Anzeige

Die Militärjunta zeigte sich unnachgiebig und ließ am Mittwochabend Berichten zufolge weitere Mitglieder von Suu Kyis Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) und auch Mitglieder der Wahlkommission festnehmen, die den klaren Wahlsieg der NLD im November offiziell bestätigt hatten.