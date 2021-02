Myanmarische Behörde für Luftverkehr stellt alle Passagierflüge ein

Anzeige

Anzeige

Naypyitaw. Die myanmarische Behörde für Luftverkehr hat nach eigenen Angaben alle Passagierflüge im Land eingestellt. Die Straße zum internationalen Flughafen in Yangon (Rangun) sei am Montag geschlossen gewesen, teilte die US-Botschaft in Myanmar bei Twitter mit. „Berichte deuten darauf hin, dass alle Flughäfen in Myanmar geschlossen sind“, hieß es.

Auf ihrer Facebook-Seite gab die Botschaft eine „Sicherheitswarnung“ heraus, in der sie angab, von der Festnahme der De-facto-Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, und der Einstellung von Internetdiensten zu wissen. „Es gibt das Potenzial für Bürger- und politische Unruhen“, teilte sie mit.

Video Militärputsch in Myanmar: Einjähriger Ausnahmezustand ausgerufen 1:29 min In Myanmar hat das Militär nach einem Putsch gegen die demokratisch gewählte Regierung die Macht ergriffen. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Putsch des Militärs

Suu Kyis Partei hatte bei den Wahlen im November einen Erdrutschsieg eingefahren. Das Militär teilte mit, es habe am Montag die Macht übernommen, weil Suu Kyis Regierung nicht auf seine Vorwürfe des weit verbreiteten Wahlbetrugs und weiterer Wahlprobleme eingegangen sei. Wegen des Verhaltens der Regierung habe es „in vielen Städten“ Volksproteste gegen die staatliche Wahlkommission gegeben. Es gab kaum Anzeichen für erhebliche Unruhen.

Anhänger des Militärs und der von ihm unterstützten Partei feierten den Sturz Suu Kyis und deren Partei Nationale Liga für Demokratie. Fahrzeuge mit jeweils etwa einem halben Dutzend Insassen fuhren durch die Hauptstraßen der Stadt Rangun. An den meisten Autos war die Nationalflagge angebracht. In einigen Gegenden veranstalteten Unterstützer des Militärs kleine Kundgebungen, bei denen es nach Angaben in sozialen Medien auch zu kleineren Gewaltausbrüchen kam.