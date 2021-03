Myanmar: Amnesty wirft Militär Kriegswaffeneinsatz gegen Demonstranten vor

Anzeige

Anzeige

Mandalay. Die Militärregierung in Myanmar setzt nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zunehmend Kriegswaffen gegen friedliche Demonstranten ein. Auch griffen die Sicherheitskräfte systematisch zu gezielten Tötungen, hieß es in einem Amnesty-Bericht vom Donnerstag. Selbst unbeteiligte Beobachterinnen und Beobachter würden ins Visier genommen.

Die myanmarische Militärjunta, die am 1. Februar die Macht an sich gerissen hatte, wird seit ihrem Putsch von Protesten und zivilem Ungehorsam herausgefordert. Die Sicherheitskräfte setzen zunehmend scharfe Munition ein, wodurch bislang etwa 60 Menschen getötet wurden. Unbestätigte Berichte über weitere Tötungen gab es am Mittwoch und Donnerstag.

Amnesty sei nach der Auswertung von mehr als 50 Videos vom Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Proteste zu dem Schluss gekommen, dass diese offenbar systematisch Strategien umsetzten, zu denen der verstärkte Einsatz tödlicher Gewalt gehöre, erklärte die Organisation. Das Militär setze im ganze Land Waffen gegen die Bevölkerung ein, die normalerweise auf dem Schlachtfeld genutzt würden. „Viele der dokumentierten Morde sind außergerichtliche Hinrichtungen“, urteilte Amnesty.

Anzeige

Video Mehrere Tote: Polizei in Myanmar schießt auf Demonstranten 1:10 min Das Militär hatte am 1. Februar geputscht. Die faktische Regierungschefin und etliche Führungsfiguren ihrer Partei sind seither in Gewahrsam. © Reuters

Die Putschregierung sieht sich neben den Protesten auch mit Rebellenaktionen aus ethnischen Minderheiten konfrontiert. Die lokale Nachrichtenagentur 74 Media berichtete, im Staat Kachin im Norden Myanmars hätten radikale Separatisten eine Militäreinheit angegriffen. Regierungstruppen wiederum hätten Rebellen der Unabhängigkeitsarmee Kachin mit Hubschraubern attackiert.

Auf der Facebook-Seite der Kachin Liberation Media wurde gemeldet, die Unabhängigkeitsarmee habe einen Außenposten von Regierungstruppen überrannt und Munition erbeutet. Die Berichte konnten nicht von unabhängiger Seite überprüft werden.

UN-Sicherheitsrat fordert Militärmachthaber zur Rückkehr zur Demokratie auf

Anzeige

In Myanmar gibt es Dutzende Rebellengruppen ethnischer Minderheiten. Die meisten von ihnen haben inoffizielle Waffenstillstandsabkommen mit der Regierung geschlossen. Es kommt jedoch immer wieder zu bewaffneten Zusammenstößen.

Anzeige

Bislang hatten sich Rebellen darauf beschränkt, den Putsch zu verurteilen. Jetzt warnte die Unabhängigkeitsarmee Kachin vor dem Einsatz tödlicher Gewalt gegen Proteste in der Regionalhauptstadt Myitkyina, wo in dieser Woche zwei Demonstranten getötet worden waren. Vor wenigen Tagen hatte eine Rebellenorganisation der Karen-Minderheit im Südosten Myanmars erklärt, sie werde Demonstrantinnen und Demonstranten auf ihrem Gebiet schützen.

Der UN-Sicherheitsrat forderte die Militärmachthaber in Myanmar am Mittwoch einstimmig zu einer Rückkehr zur Demokratie auf. In einer Stellungnahme appellierten alle 15 Mitglieder des höchsten UN-Gremiums an die Putschisten, Zurückhaltung zu beweisen - Gewalt gegen friedliche Protestierende verurteilten sie.

Die von Großbritannien entworfene Stellungnahme fordert die sofortige Freilassung von Regierungsmitgliedern einschließlich De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und Präsident Win Myint. Sie sind seit dem Militärputsch vom 1. Februar inhaftiert.