Myanmar: 202 Tote bei Demonstrationen gegen Militärputsch

Anzeige

Anzeige

Nach Angaben einer unabhängigen Organisation ist die Zahl der getöteten Demonstranten Myanmar auf mehr als 200 gestiegen. „Junta-Kräfte nehmen mit Scharfschützengewehren Demonstranten ins Visier, aber auch Normalbürger, ungeachtet der Zeit oder des Orts“, kritisierte der Unterstützerverband für politische Gefangene. Mit Stand Dienstag gebe es neben 202 Todesopfern auch 1862 Personen, die noch in Gewahrsam gehalten würden oder nach denen gesucht werde.

Medien berichteten am Mittwoch über neue friedliche Protestmärsche in Taungoo, Thayet, Myingyan, Madaya, Tamu und Pyay.

Video Weitere Tote bei Protesten in Myanmar 1:59 min Am Wochenende sind erneut mehrere Demonstrierende durch Schüsse der Sicherheitskräfte ums Leben gekommen, berichten Augenzeugen und lokale Medien. © Reuters

Anzeige

Militär schränk Internet-Kommunikation ein

Die Polizei nahm in Yangon Barrikaden auseinander, die am Mittwochmorgen von Demonstranten errichtet worden waren. Die Militärregierung hat die Kommunikation per Internet eingeschränkt. Für einige Viertel von Yangon gilt seit Montag das Kriegsrecht. Dadurch werden sie vollständig vom Militär kontrolliert.

Der staatliche Sender MRTV berichtete am Dienstagabend (Ortszeit), dass eine prominente Persönlichkeit der Widerstandsbewegung, Dr. Sasa, des Hochverrats beschuldigt werde. Dadurch droht ihm die Todesstrafe. Der Arzt gehört zur ethnischen Minderheit der Chin. Dr. Sasa wurde von einem Komitee gewählter Parlamentsabgeordneter, die ihre Sitze nicht einnehmen durften, als Vertreter ernannt.

Anzeige

Das Komitee CRPH fungiert als Schattenregierung, die sich zur einzig rechtmäßigen Vertretung der myanmarischen Bürger erklärt hat. Es wurde von der Militärregierung als illegal bezeichnet.

Video Proteste in Myanmar: Mit Wäscheleinen gegen die Militärdiktatur 1:32 min Wer unter den Leinen hindurch läuft, zieht Unglück auf sich. © Reuters

Sasa teilte mit, er sei stolz, wegen Verrats angeklagt zu sein, „weil Verrat gegen die Junta bedeutet, dass ich an der Seite der Menschen von Myanmar stehe, mein Leben für ihre Freiheit, für die föderale Demokratie und für Gerechtigkeit gebe.“ Seine Stellungnahme wurde auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht.