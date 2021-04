Neue Freiheit im Nordosten: MV schafft Testpflicht für komplett Geimpfte ab

Anzeige

Erste Erleichterungen für vollständig gegen Corona Geimpfte in Mecklenburg-Vorpommern: Von Samstag an fällt für sie die Testpflicht weg.

Damit können die bislang rund 106.000 komplett geimpften Menschen im Nordosten zum Beispiel ohne negativen Schnelltest zum Friseur, in den Zoo oder in den Baumarkt gehen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag nach einer Sondersitzung des Kabinetts sagte. Die Corona-Landesverordnung sei entsprechend geändert worden.

Auch bei Beherbergungen aus dienstlichen Gründen, in Schulen, Musik- und Jugendkunstschulen sowie Fahr-, Flug- und Jagdschulen entfalle für komplett Geimpfte die Pflicht zur Vorlage eines Negativtests. Erleichterungen sind für diese Gruppe demnach auch in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern geplant.

Zahl der Geimpften verdoppeln

Die Zahl der komplett Geimpften soll sich im Mai fast verdoppeln. Nach Worten von Schwesig ist angestrebt, dass weitere rund 100.000 Menschen ihre zweite Spritze gegen Covid-19 bekommen. Dann seien zwölf Prozent der Bevölkerung entsprechend geschützt.

Vierzehn Tage nach der zweiten Impfung sollen die Erleichterungen jeweils greifen. Zum Nachweis genügten der Impfausweis oder die Impfbescheinigung sowie der Personalausweis.

„Das ist für uns ein ganz besonderer Moment“, sagte Schwesig. Zum ersten Mal könnten jetzt Erleichterungen aufgrund eines wirksamen Schutzes gegen Corona gewährt werden.

Impfungen deutlich steigern

Auch bei den Erstimpfungen soll es im Mai deutlich vorangehen. Der Bevölkerungsanteil mit mindestens einer Spritze gegen Covid soll von rund 25 auf wenigsten 35 Prozent steigen, sagte die Regierungschefin.

Zur Frage der Ausgewogenheit von Erleichterungen für komplett Geimpfte, während viele Menschen noch keine Chance auf Impfschutz haben, sagte Schwesig, sie verstehe die Diskussionen. Sie werbe aber dafür, Schritt für Schritt voranzugehen. „Wir sollten uns über jeden freuen, der Erleichterungen bekommen kann.“