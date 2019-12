Mutmaßlicher Tiergarten-Mörder nun in Hochsicherheitstrakt

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der mutmaßliche Mörder aus dem Berliner Tiergarten, Vadim S., wurde aus der Untersuchungshaftanstalt Moabit in einen besonders gesicherten Bereich des Gefängnisses in Tegel verlegt. Das berichtet die „Berliner Morgenpost“.

Nach Angaben des Blattes ist dies ungewöhnlich, weil Häftlinge in Untersuchungshaft generell in Moabit untergebracht würden. Allerdings seien die Ermittler beim Landeskriminalamt in einer Sicherheitsanalyse zu dem Schluss gekommen, dass Vadim S., der russischer Staatsbürger ist, in Gefahr schwebe und man ihn deshalb verlegen müsse. Jetzt sitze S. in einem Bereich, der für extrem gefährliche Häftlinge wie etwa Terroristen vorgesehen sei – und zwar weil in Moabit Einflüsse von außen nicht ausgeschlossen werden könnten.

Vadim S. soll am 23. August den 40-jährigen Georgier Tornike K. im Kleinen Tiergarten der Hauptstadt erschossen haben. Am Mittwoch hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Denn auch in Karlsruhe besteht jetzt der Verdacht, dass staatliche Stellen in Russland in den Mord verwickelt sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Vadim S. mordete schon einmal

Am selben Tag wies die Bundesregierung zwei russische Diplomaten aus. Russland wiederum kündigte Gegenmaßnahmen an. Welche dies sein werden, ist weiterhin offen.

Vadim S. soll im Juni 2013 schon einmal in Moskau gemordet haben. Die russischen Sicherheitsbehörden hatten einen „Vadim K.“ nach der damaligen Tat international zur Fahndung ausgeschrieben – doch 2015 aus den Fahndungslisten wieder gelöscht.

RND/mdc