Mutmaßliche IS-Terrorzelle in NRW plante womöglich Anschläge mit Gleitschirmen

Berlin. Die am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen ausgehobene mutmaßliche IS-Terrorzelle wollte womöglich Gleitschirme verwenden, um Terroranschläge zu verüben. So habe sich nach Informationen des "Spiegel“ die Ehefrau eines Beschuldigten im vorigen Jahr bei einer Flugschule im rheinland-pfälzischen Bitburg nach Gleitschirmkursen erkundigt. Nach einer Razzia gegen das Terror-Netzwerk nur wenige Tage später zeigte die Frau kein Interesse mehr am Fliegen. Ein Gleitschirmkurs wurde nie gebucht.

Terrorzelle von hochrangigen IS-Funktionären zu Anschlägen ermutigt

350 teils schwer bewaffnete Polizisten des Polizeipräsidiums Düsseldorf hatten am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen eine mutmaßliche Zelle der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ausgehoben. So wurden vier terrorverdächtige Islamisten aus Tadschikistan festgenommen - zwei in Siegen, einer im Kreis Heinsberg und einer im sauerländischen Werdohl. Sie und ein fünfter bereits in Untersuchungshaft sitzender Mann sollen im Namen der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) Anschläge in Deutschland geplant haben, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte.

Der bereits in U-Haft sitzende Mann gilt als mutmaßlicher Kopf der Bande. Der 30-jährige Ravsan B. wurde verhaftet, nachdem Ermittler bei einer Durchsuchung seiner Wohnung im vorigen Jahr eine scharfe Waffe gefunden hatten. Handyauswertungen zufolge stand er in Kontakt mit hochrangigen IS-Funktionären in Syrien und Afghanistan, die ihn und seine Mitstreiter zu Anschlägen in Deutschland ermutigten.

Die Gruppe besaß bereits Bombenbau-Anleitungen und Schusswaffen

Drei der Beschuldigten wurden von den Behörden als islamistische Gefährder eingestuft, zwei als “relevante Personen”. Insgesamt soll die Bundesanwaltschaft in einem Verfahren mit dem Codenamen „Takim“ gegen sieben Tadschiken wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermitteln, so der “Spiegel”. Zwei der Verdächtigen wurden demnach bereits vor Monaten in ihr Heimatland abgeschoben. Die Gruppe hatte sich laut Bundesanwaltschaft bereits scharfe Schusswaffen, Munition und Bombenbau-Anleitungen beschafft. “Nach unseren derzeitigen Erkenntnissen stand ein Anschlag in Deutschland aber nicht unmittelbar bevor”, so der NRW-Innenminister.

