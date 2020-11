„Sich zu distanzieren suggeriert Nähe“: Muslime äußern sich zu den Terroranschlägen

Anzeige

Köln/Berlin. Wien ist weit weg auf der Keupstraße in Köln-Mülheim. Der Himmel ist grau an diesem Novembertag, in den Auslagen der türkischen Bäckereien stapeln sich Fladenbrote und Sesamkringel, die Verkäufer in ihren Dönerbuden warten auf Kundschaft. Der Teil-Lockdown ist auch auf der bundesweit bekannten kurdisch-türkischen Einkaufsstraße angekommen, die aktuellen Nachrichten über die Razzien bei deutschen Kontaktleuten des Wiener Attentäters sind es dagegen nicht. Schon die Meldung über die Terroranschläge im Ausgehviertel der Hauptstadt Österreichs am Montagabend hatte die Keupstraße am Morgen danach nicht elektrisiert.

Zumindest behauptet das Mehmet. Sein Kiosk liegt etwas versteckt im hinteren Teil der Einkaufsstraße. Es ist eng dort, die Regale sind voller Nüsse und Sonnenblumenkerne, neben dem Tresen liegen einige Zigarettenpackungen. Zeitungen verkauft Mehmet nicht. Was soll er also über Wien sagen? Er zuckt mit den Schultern. Und über die Attentate in Frankreich? In Paris, Nizza? Hier in Deutschland, in Dresden? Eine abwehrende Handbewegung, die Hände vor der Brust, Handflächen nach außen. „Ich weiß nicht, es tut mir leid.“

Zekeriya Altug kann das gut verstehen: „Die überwältigende Mehrheit der Muslime fühlt keinerlei Nähe zu den Gesinnungen oder gar Taten der islamistischen Extremisten“, sagt er. Wieso also sollten sie deren Taten kommentieren, sich davon distanzieren müssen – immer und immer wieder? Altug ist Sprecher der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib). Sein Büro befindet sich in der Zentralmoschee, einem monumentalen Bau mitten in Köln-Ehrenfeld.

Der Bau der Moschee mit ihren zwei Minaretten in den 2010er-Jahren verlief nicht ohne Kontroversen: Zu sichtbar sei sie. Doch genau das soll die Moschee symbolisieren, erklärt Altug: „Transparent und mitten in der Stadt. Doch dass unsere Tür offen steht, reicht nicht allein. Menschen müssen sie auch nutzen und in den Dialog miteinander treten.“

Altug verweist auf die Worte des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz, mit denen der sich am Dienstag an seine Nation gewandt hatte: „Es muss uns stets bewusst sein, dass dies keine Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen oder zwischen Österreichern und Migranten ist. Dies ist ein Kampf zwischen den vielen Menschen, die an den Frieden glauben, und jenen wenigen, die sich den Krieg wünschen“, hatte Kurz gesagt.

Genau das sei es, was sich die Muslime wünschten, bekräftigt Altug. „Die Gleichsetzung von Muslimen mit Terror, mit Sexismus, mit Gewalt ist doch genau das, was die Extremisten wollen. Sie leben von dieser Hassspirale.“

Dennoch: Dass sich viele Nichtmuslime nach einem islamistisch motivierten Anschlag vergewissern wollen, dass der Terror nicht aus der Mitte des Islam kommt, das kann Altug ebenfalls verstehen.

Viele schlicht überwältigt von dem Grauen der Taten

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hat deshalb für diesen Freitagabend – zum Abschluss der Woche, die mit den Morden in Wien begann – in Berlin zu einem Gedenken eingeladen, das beides leisten soll: die Abscheu der deutschen Muslime gegenüber den islamistischen Attentätern verdeutlichen und zugleich ein Zeichen setzen für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen, „gleich welcher Ethnie und Glaubensrichtung“. So erklärt es der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek, der zum gemeinsamen Niederlegen von Blumen und Kerzen zu einer „Friedenskundgebung“ vor die österreichische Botschaft eingeladen hat. Auch der Vorsitzende der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschland, Andreas Nachama, der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Christian Stäblein, der Erzbischof der katholischen Kirche von Berlin, Heiner Koch, und Österreichs Botschafter Peter Huber sind dabei.

Friedenskundgebung und interreligiöses Gebet am Freitag, 6. November 2020, anlässlich der Terrorattacken der vergangenen Tage, zuletzt in Wien, vor der österreichischen Botschaft in Berlin. Im Bild (von links): Österreichs Botschafter Peter Huber, Christian Stäblein, der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Heiner Koch, der Erzbischof der katholischen Kirche von Berlin. Am Montagabend hatte ein 20 Jahre alter Mann in Wien auf mehrere Menschen geschossen. Dabei wurden vier Menschen getötet und mehr als 20 zum Teil schwer verletzt. Bei der Auseinandersetzung mit der Polizei wurde der mutmaßliche Attentäter erschossen. © Quelle: imago images/epd

Solch öffentliches Gedenken gab es, in Berlin wie in Köln und in anderen deutschen Städten, bereits nach früheren islamistischen Anschlägen. Das öffentliche Interesse schwankte, die Größe der Versammlung ebenfalls. Für diesen Freitag hatten die Veranstalter mit etwa 100 Menschen gerechnet. Das ist nicht viel, räumen jene ein, die teilnehmen. So wie man auch tagsüber, im Alltag der muslimischen Community in Köln, bei der Mehrheit der Angesprochenen auf Nachfrage vor allem eine Reaktion erntet: Schweigen.

Hinter der Stille vieler Muslime vermutet der muslimische Jurist und Blogger Murat Kayman drei Gründe: Viele seien schlicht überwältigt von dem Grauen der Taten. Es gebe jedoch auch andere, die dazu neigten zu glauben, Nichtmuslime trügen durch ihre Provokationen und Schmähungen – etwa in Form der Mohammed-Karikaturen – eine Teilschuld daran, dass andere Muslime austickten. Da sie ahnten, dass diese Sichtweise nicht gesellschaftskonform ist, verschwiegen sie ihre Gefühle.

Und schließlich gebe es auch viele, die sich in gar keiner Nähe zu den Tätern fühlten. „Sie fürchten, wenn sie dieser Distanzierungs­erwartung folgen, wird die Möglichkeit von Nähe überhaupt erst suggeriert“, erklärt Kayman. „Dass so die Möglichkeit erst eröffnet wird, dass Muslime so denken könnten wie die Täter. Also schweigen sie lieber.“

Doch das löse das Problem nicht. Schließlich stellten die Täter die Nähe her, indem sie sich auf religiöse Motive berufen. „Sinnbildlich stellen sie sich neben andere Muslime und sagen: ‚Ich handle für euch!‘“, sagt Kayman. „Genau dagegen müssen wir uns viel deutlicher äußern. Da müssen wir eine noch präzisere Sprache finden.“

Mehmets Sprache jedenfalls spricht Bände. Nicht das, was er sagt, vielleicht. Doch seine Handflächen tun es, versuchen das Thema von sich wegzuschieben, abzuwehren. Vor seinem Kiosk hat sich eine Gruppe junger Männer versammelt. Sie verstehen kein Deutsch, ihre Augen aber blicken freundlich in die Runde. Vielleicht sind sie froh über den Besuch. Viele Deutsche kommen nicht hierher, und auch sie bleiben meist unter sich.

Für Kayman ist das der Kern des Problems: „Sehen wir uns als Teil dieser Gesellschaft und wollen wir uns als Muslime dafür einsetzen, dass das Zusammenleben gelingt? Oder sehen wir uns als Fremde in dieser Gesellschaft, die sich in ihre religiöse Wagenburg zurückziehen?“ Diese Frage, sagt er, muss am Ende von allen Mitgliedern der Gesellschaft beantwortet werden. Ob Muslim oder nicht.