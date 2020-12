Nach Treffen mit AfD in Moskau: Lawrow verlangt „Neustart“ der deutsch-russischen Beziehungen

Anzeige

Moskau. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat bei einem Treffen mit AfD-Vertretern in Moskau am Dienstag einen „Neustart“ in den Beziehungen mit Deutschland verlangt. Zugleich lobte er, dass sich die Oppositionspartei für den Dialog zwischen beiden Ländern einsetze. „Wir schätzen Ihren Beitrag sehr für die Unterstützung unserer Beziehungen, die ein Überdenken und vielleicht, wie es heute heißt, einen Neustart brauchen“, sagte Lawrow nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax.

Der Außenminister empfing AfD-Parteichef Tino Chrupalla, der auch Fraktionsvize im Bundestag ist, und den außenpolitischen Experten der Fraktion, Armin-Paul Hampel. Mit Blick auf die zahlreichen aktuellen Konflikte zwischen Moskau und Berlin sagte er, nötig sei ein „Gleichgewicht der Interessen“ und „keine Anheizung von Konfrontation und Versuchen, den Dialog zu behindern“.

Deutschland sieht Russland in der Verantwortung für die Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny. Auch der Mord im Berliner Tiergarten an einem Georgier sowie der Hackerangriff auf den Bundestag 2015 wird offiziellen Stellen in Moskau angelastet. Wegen des Falls Nawalny und der Cyberattacke hatte die EU weitere Sanktionen gegen Russland verhängt.

Lawrow macht “offiziellem Berlin” Vorwürfe

An die Adresse der AfD-Politiker sagte Lawrow: „Ihr Besuch in der Russischen Föderation ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit dafür, dass der Dialog weitergeht und zusätzliche Anknüpfungspunkte gefunden werden.“ Zugleich sprach er davon, dass das „offizielle Berlin“ versucht habe, die Reise zu behindern und „technische Schwierigkeiten“ zu schaffen. „Besonders erstaunt natürlich die hysterische Diskussion wegen Ihrer Reise.“

Ein Sprecher der deutschen Botschaft in Moskau sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur dazu: „Die Sprecherin des Auswärtiges Amts hat bereits am Montag in der Regierungspressekonferenz gesagt, dass das Auswärtige Amt und die Botschaft in Moskau in dem ganz normalen Maß, das gesetzlich vorgegeben ist, in die Reisevorbereitung und -durchführung involviert sind.“ Der deutsche Botschafter traf sich am Dienstag mit Chrupalla und Hampel zum Frühstück in einem Hotel.