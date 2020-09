Moria: Offenbar zahlreiche Feuer in Flüchtlingslager auf Lesbos ausgebrochen

Anzeige

Anzeige

Moria steht in Flammen. Das Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos wird seit dem späten Dienstagabend von verheerenden Feuern heimgesucht. Über die Hintergründe und Ausmaße war zunächst nichts bekannt. Fotos und Videos bei Twitter geben aber einen ersten Eindruck von den Vorkommnissen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zuletzt waren bei einem großangelegten Corona-Test im Migrantenlager bei 35 Bewohnern Corona-Infektionen festgestellt worden. In der überfüllten Einrichtung mit 12 500 Bewohnerinnen und Bewohnern seien 1900 Corona-Tests durchgeführt worden, teilten Vertreter des Gesundheits- und des Migrationsministeriums in Griechenland am Dienstag mit. Kontaktketten seien nachverfolgt worden. Auch 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien getestet worden, doch bei diesen sei keine Corona-Infektion entdeckt worden.

Die meisten der 35 Infizierten seien relativ jung und gehörten nicht zu Hochrisikogruppen, was etwas Optimismus rechtfertige, sagte Gkikas Magiorkinis, Mitglied eines wissenschaftlichen Komitees, das die Regierung berät. 18 der 35 Fälle seien am Dienstag festgestellt worden. Das Lager steht bis 15. September unter Quarantäne. Die Polizei verhindert mit einer Absperrung, dass Menschen es verlassen oder hinein gehen.