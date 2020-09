Anzeige

München/Berlin/Athen. CSU-Chef Markus Söder unterstützt den Vorschlag von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) zur Aufnahme weiterer 1500 Migranten von den griechischen Inseln in Deutschland. Dies sei ein “sehr guter Kompromiss”, sagte der bayerische Ministerpräsident am Dienstag am Rande einer Klausurtagung der CSU-Fraktion im Landtag in München.

Der Kompromiss zeige, dass man die Pflicht wahrnehme, zu helfen, dass man der Verantwortung gerecht werde. Und zusätzlich sei dies verbunden mit der Idee, dass die EU dort ein eigenes Aufnahmezentrum etabliere. Dies wäre auch ein wichtiger Schritt hin zu einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik. Söder rief alle Beteiligten auf, dem Kompromiss zuzustimmen.

Merkel und Seehofer wollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zusätzlich rund 400 Familien mit Kindern aufnehmen, die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt wurden. Nur ein Teil von ihnen lebte zuletzt in dem Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, das vergangene Woche abgebrannt war.

SPD muss Vorschlag zustimmen

Ob die SPD dem Vorschlag zustimmen wird, war zunächst offen. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte zuvor gefordert, Deutschland müsse zusätzlich zu den bereits gemachten Hilfsangeboten noch einmal mehrere Tausend Geflüchtete aus Griechenland aufnehmen.

Berlins Innensenator Andreas Geisel hat die angestrebte Aufnahme von rund 1500 Migranten von den griechischen Inseln derweil begrüßt. Das sei immerhin zehn mal so viel wie zuvor geplant, teilte der SPD-Politiker am Dienstag mit. Er fügte hinzu: “Angesichts des Aufnahmewillens der Länder, Städte und Kommunen sollte es bei 1500 aber nicht bleiben.”

Die Bundesregierung müsse nun sagen, wie sie die Aufnahme schnell umsetzen wolle und wie die Länder und Kommunen bei der Verteilung einbezogen werden, forderte der Senator. Er regte eine Bund-Länder-Konferenz an. “Der Bund muss die aufnahmewilligen Länder und Kommunen endlich ernst nehmen.”

Video Merkel zu Moria: "Brauchen Gesamtpaket" 2:13 min Bundeskanzlerin Angela Merkel bremst in der Debatte über die Anzahl der Menschen, die Deutschland aus Moria aufnehmen könnte. © Reuters

Dobrindt fordert von SPD Zustimmung zu Unionsvorschlag

Neben Söder hat auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den Koalitionspartner SPD aufgefordert, dem Merkel-Seehofer-Vorschlag zuzustimmen. Er erwarte von der SPD, dass sie der Versuchung widerstehe, in einen Wettbewerb um eine Zahl einzutreten und die Bereitschaft habe, den Vorschlag mitzutragen, sagte Dobrindt am Dienstag vor einer Sitzung der Unionsfraktion. Unter den CSU-Abgeordneten habe es eine breite Bereitschaft gegeben, die Lösung mitzutragen. Dies erwarte er auch in der Gesamtfraktion.

Aktuell sehe es so aus, dass es keine substanzielle Unterstützung europäischer Partnerländer für diese Aktion gebe, sagte Dobrindt. Eine solche Unterstützung wäre zwar wünschenswert. Aber man wolle die Maßnahme nun umsetzen und sehe sie als Angebot Deutschlands gegenüber der griechischen Regierung. Es gehe auch darum, Solidarität mit Griechenland zu leisten, das einen erheblichen Beitrag zum Schutz der Außengrenzen geleistet habe. Es gehe um eine klar definierte Gruppe von 400 Familien mit anerkanntem Schutzstatus, die in Griechenland als besonders schutzbedürftig identifiziert seien.

Polarisierung verhindern, Lösungen anbieten

Es sei wichtig, dass es nun keine Polarisierung gebe, sondern dass die Regierung Lösungen anbiete, sagte Dobrindt wohl auch vor dem Hintergrund von Sorgen, die AfD könne das Thema nutzen, um Stimmung gegen Migranten zu machen. Es gehe um eine Stärkung der Hilfe vor Ort in Griechenland. Zudem wolle man, dass aus den Flüchtlingscamps an den EU-Außengrenzen ein europäisches Projekt gemacht werde, bei der die europäische Ebene dauerhaft in die Verantwortung genommen werde.

Angesichts unterschiedlicher Bewertungen des Vorschlags bei den Grünen sagte Dobrindt, offensichtlich täten diese sich schwer, “eine ideologiefreie Debatte über das Thema Migration zu führen”. Während Bundestags-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt von einem Scheinangebot gesprochen hatte, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, er sei froh, glücklich und voll des Lobes über den Unionsvorstoß.

EU-Ratspräsident auf Athen-Besuch: “Brauchen eine europäische Lösung”

Am Rande der innerdeutschen Debatte hat der EU-Ratspräsident Charles Michel bei einem Besuch in Athen die Notwendigkeit einer Reform des europäischen Asylsystems betont. “Wir müssen eine gerechte und starke Antwort zur Bekämpfung der Schleuser und ein neues Asylsystem entwickeln”, erklärte Michel nach einem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Dienstag. “Wir brauchen eine europäische Lösung”, sagte Mitsotakis.

Mitsotakis kündigte außerdem ein neues Lager auf der Insel Lesbos an, das unter gemeinsamer Führung der EU und Griechenlands entstehen solle. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte bereits am Montag gesagt, dass es entsprechende Überlegungen gebe. Auf Lesbos harren derzeit Tausende Migranten auf den Straßen aus, nachdem in der vergangenen Woche das Lager Moria abgebrannt war. Am Dienstagnachmittag wollte Michel sich vor Ort ein Bild von der Lage machen.