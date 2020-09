Moria: Feindschaft nach den Flammen

Anzeige

Lesbos. Zwei Lastwagen und eine Planiermaschine versperren die Landstraße am Dorfrand von Moria. Auf der Leitplanke sitzt Ignatios Moisis mit verschränkten Armen, neben ihm flattert eine kleine griechische Fahne im Wind.

“In der Nacht zu Mittwoch konnten wir erstmals seit fünf Jahren in Ruhe schlafen”, sagt er. Die Nacht, in der nur ein paar Hundert Meter weiter das größte Flüchtlingslager Europas abbrannte? “Ja”, sagt Moisis. “In dieser Nacht mussten wir nicht um unser Hab und Gut und unsere Sicherheit fürchten. Die Flüchtlinge waren mit anderem beschäftigt.”

Moisis und die Einwohner von Moria, die Morioten, gehen buchstäblich auf die Barrikaden. Im Schichtdienst blockieren sie die Straßen um ihr Dorf auf Lesbos, Tag und Nacht. Die Einheimischen wollen das griechische Militär an der Errichtung von Notunterkünften für die mehr als 13.000 Geflüchteten hindern, die jetzt, da das Lager in Schutt und Asche liegt, obdachlos sind. Ganz in der Nähe lagert die Armee Baumaschinen.

“Wir sind die letzte Verteidigungslinie”

Die Morioten sind fest entschlossen, sich den Soldaten in den Weg zu stellen. “Wir sind die letzte Verteidigungslinie”, sagt Moisis. Seine Mitstreiter rufen: “Die Migranten sollen hier weg.”

Fünf Kilometer weiter südlich, auf der Küstenstraße in Richtung der Inselhauptstadt Mytilini, hockt Frances Mutemba im Schatten der großen, quer geparkten Mannschaftsbusse der Polizei. Auch hier wieder eine Straßensperre, die Polizei hindert die Flüchtlinge am Gang in die Stadt und an den Hafen. “Die Griechen behandeln uns wie Tiere”, sagt der junge Mann aus dem Kongo.

Um ihn herum schaffen die Flüchtlinge an diesem Freitagnachmittag Bambusrohre aus einem nahe gelegenen Feld heran, stellen die Halme auf den Asphalt und bedecken sie mit Blättern und Planen, um sich vor der sengenden Sonne zu schützen. Ein Provisorium nach dem Provisorium. “Wir haben Hunger, wir haben Durst”, sagt Mutemba. “Wir wollen hier weg.”

Der Satz ist wenig später auch auf Pappschildern zu lesen, während der ersten Spontandemonstration der Flüchtlinge nach dem Brand. Nach Tagen der Lethargie ist bei manch einem vorsichtige Zuversicht zu spüren. Meher Ali Ahmadi, ein junger Mann aus Afghanistan, fragt: “Stimmt es, dass Deutschland Flüchtlinge aus Lesbos aufnehmen wird? Die Leute reden hier drüber.”

Video EU baut neues Zeltlager auf Lesbos 2:50 min Die Behörden begannen am Freitag damit, provisorische Unterkünfte für die obdachlosen Menschen zu bauen, die seit dem Brand im Camp Moria auf der Straße leben. © Reuters

Hilfsbedürftiger denn je

Bloß raus aus Lesbos – Einheimische und Geflüchtete fordern dasselbe. Doch ein gemeinsames Ziel macht aus ihnen noch keine Verbündeten. Im Gegenteil: Die Flammen von Moria haben eine tiefe Feindseligkeit zwischen den Bewohnern der Insel entfacht. Viele Flüchtlinge besitzen nichts mehr als die Kleidung, die sie tragen. Sie sind hilfsbedürftiger denn je – was bei vielen Einheimischen die Angst vor Plünderungen und Gewalt weckt. Die Lage spitzt sich rasch zu. Und das massive Aufgebot an Sicherheitskräften bestärkt Flüchtlinge wie Einheimische in der Befürchtung, eine Eskalation stehe unmittelbar bevor.

Polizei und Armee werden per Schiff und Flugzeug auf die Insel gebracht. Die Sicherheitskräfte postieren sich an zahlreichen Straßen und Kreuzungen – Schutzhelm, Schild und Gasmaske in greifbarer Nähe. Eine bange Frage treibt die Insel um. Wen sollen die Sicherheitskräfte eigentlich in Schach halten: Die Flüchtlinge in ihrem dringenden Willen, die Insel zu verlassen? Oder die Einheimischen in ihrem Protest gegen die Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte?

“Kein Dorf hier auf der Insel will ein zweites Moria werden”, sagt Marianthi Makri von der Bürgerwehr aus Moria. “Heute verbrennen die Flüchtlinge unsere Erde – und morgen unsere Häuser?” Sie klingt dabei nicht hasserfüllt, eher verbittert.

Und plötzlich saßen Zehntausende Migranten fest

Als im Sommer 2015 Nacht für Nacht Schlauchboote mit Flüchtlingen die Küste von Lesbos erreichten, war die Hilfsbereitschaft der Einheimischen groß. Sie gaben den Neuankömmlingen zu essen und zu trinken, teilten ihre Kleidung mit ihnen – und wünschten eine gute Weiterreise. Schließlich wollten die Migranten nicht auf Lesbos bleiben, sondern zogen weiter aufs griechische Festland und von dort nach Deutschland, Frankreich oder Schweden.

Doch dann riegelte entlang der Route ein Land nach dem anderen seine Grenzen ab und Zehntausende Flüchtlinge saßen in Griechenland fest. Als dann auch noch die griechische Regierung keine Fähren mehr zu den Inseln schickte, um Flüchtlinge aufs Festland zu bringen, obwohl dort immer noch Menschen in Booten anlandeten, schlug die Hilfsbereitschaft der Einheimischen in Frust und Resignation um.

“Wir waren früher eine andere Gesellschaft”, sagt Makri. Die Lehrerin beginnt zu erzählen, welcher Riss die Inselgesellschaft durchzieht: hier die vielen, die keine Flüchtlinge wollen – dort die wenigen, die immer noch helfen.

Doch ihre Schilderungen enden jäh, als ein paar aufgebrachte Männer hinzutreten und mit der Androhung von Gewalt gegen die Presse ein Ende des Interviews erzwingen. “Ihr Presseleute schreibt immer bloß über die armen Flüchtlinge. Keiner fragt, wie es uns geht”, klagt einer von ihnen. Ein Gesprächsangebot lehnt er ab.

Athen will keine Evakuierung aus Lesbos

Entgegen den Forderungen von Einheimischen und Geflüchteten erwägt die griechische Regierung keine Evakuierung aus Lesbos. Man wolle sich nicht erpressen lassen, heißt es aus Athen.

Der Brand in Moria wurde von Flüchtlingen gelegt, darin ist sich die rechtskonservative Regierung von Premier Kyriakos Mitsotakis sicher. Die kleineren Brandstiftungen der vergangenen Tage bestärken sie in ihrem Verdacht, dass es sich um eine mutwillige Aktion gehandelt habe. Am Freitag ließ sie Zelte einfliegen, für den Bau eines Ausweichquartiers.

Das einstige Lager gleicht einer apokalyptischen Ruinenlandschaft. Die Container im eigentlichen Hotspot, wo besonders Schutzbedürftige und die Verwaltung untergekommen waren, sind ausgebrannt. Ringsum in den Olivenhainen nichts als Trümmer. Verkohlte Schüsseln, angesengte Schnuller, Nägel, wo Zeltplanen in den Boden eingeschlagen waren. Doch kaum jemand unter den Flüchtlingen scheint den Verlust von Moria zu betrauern.

“Das war kein Zuhause”, sagt Sabah Hege im Schatten eines Olivenbaums. “Wir hatten vorher nichts, jetzt haben wir weniger.” Die junge Frau aus Syrien will zu ihrem Ehemann nach München. Ihr Antrag sei bewilligt, sagt sie. Doch weil auch die Büros der Asylbearbeiter dem Brand zum Opfer fielen, fürchtet sie nun, dass es bei der Bereitstellung nötiger Papiere Probleme geben könnte.

Video RND-Reporterin auf Lesbos: "Die Menschen betteln um Wasser" 1:35 min Nach den Bränden im griechischen Flüchtlingslager Moria harren die Menschen nun auf Straßen und Feldern aus. Die versprochene Hilfe lässt auf sich warten. © RND

Die Angst vor Corona

Die Ungewissheit sei jetzt größer als zuvor, sagt Sabah Hege, und auch die Angst. Wovor? “Corona”, antworten die Frauen, mit denen sie sich eine Decke teilt. Hege selbst antwortet mit einer Geste: Sie ballt die Faust und lässt sie fallen, ein zustechendes Messer.

Entlang der Straße zum einstigen Lager sitzen die Menschen in der prallen Sonne, darunter Kranke, Schwangere und Verletzte. Zwei Männer liegen auf einer Verkehrsinsel, mit offenen Wunden an den Beinen. Einer aus der Gruppe der Syrer erzählt, die Männer hätten sich die Verletzungen auf der Flucht vor den Flammen zugezogen. Sie hätten hinter stacheldrahtbewehrten Zäunen in Abschiebehaft gesessen, seit Monaten. Als das Feuer ausbrach, sei ihnen niemand zu Hilfe gekommen.

Immer wieder sind Menschen mit frischen Brandwunden anzutreffen, oft Kinder. Dabei gibt es den Behörden zufolge eigentlich keine Verletzten und auch keine Toten. Eine mit der Verwaltung des Lagers vertraute Person erklärt jedoch, dass es schon lange erhebliche Mängel bei der Registrierung der Geflüchteten gegeben habe. So sei die offizielle Zahl von 13.000 Bewohnern zu nie­drig bemessen. “Seit dem Brand arbeitet die Moria-Bürokratie gewiss nicht sorgfältiger als zuvor – niemand weiß, wie viele Verletzte es gibt.”

Hilflosigkeit der Helfer

Helfer sind in diesen Tagen kaum zu sehen. Die Nichtregierungsorganisationen haben ihr Engagement zurückgefahren. Wegen Corona, aber auch wegen der Anfeindungen aus der Bevölkerung. Die Mitarbeiter vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen sind nur noch mit Polizeischutz unterwegs.

In einem unscheinbaren, stark abgesicherten Bau in der Inselhauptstadt Mytilini hat Astrid Castelein ihr Büro, die Leiterin des UNHCR auf der Insel. Sie ist um Zuversicht bemüht. “Es kommt was in Bewegung, der Transfer von 400 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aufs griechische Festland ist ein wichtiger Schritt”, sagt sie zuversichtlich.

Kann denn aber angesichts der blanken Not da draußen wirklich nicht mehr getan werden? Castelein zeigt auf eine Karte an ihrer Wand, den Grundriss eines Lagers nahe dem abgebrannten Moria. “Wir haben dort 50 leere Container, in denen besonders gefährdete Menschen sofort Schutz finden könnten”, sagt sie. Um aber in ihnen Menschen unterbringen zu können, braucht sie das Einverständnis des Bürgermeisters.

“Ich rufe ständig bei ihm an”, sagt Castelein. “Aber er hebt nicht ab.”