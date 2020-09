Moria-Ankündigungen: Bartsch nennt Seehofers Agieren “unmenschlich”

Anzeige

Berlin. Drei Tage nach dem Brand in dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos haben Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, am Freitag angekündigt, wie sie die humanitäre Katastrophe, von der knapp 13.000 Asylsuchende betroffen sind, zu bewältigen gedenken. Zwei Stunden nach ihrer Pressekonferenz debattierte der Bundestag in einer Aktuellen Stunde über die Ankündigungen. Diese stießen dort auf zum Teil scharfe Kritik.

Seehofer hatte die Journalisten für zehn Uhr in sein Haus geladen. Schinas, der selbst Grieche ist, war per Video aus Athen zugeschaltet. Der Innenminister teilte mit, das Wichtigste sei nun zunächst die Hilfe vor Ort. Die griechische Regierung habe eine entsprechende Bedarfsliste übermittelt. Deutsche Hilfsorganisationen seien bereits unterwegs, so unter anderem mit Feldbetten und Hygieneartikeln – allen voran das Technische Hilfswerk.

Neues Lager geplant

Überdies hätten sich Deutschland, Frankreich, Finnland, Luxemburg, Slowenien, die Niederlande, Kroatien, Portugal, Belgien und die Schweiz bereit erklärt, 400 unbegleitete Minderjährige von Lesbos zu sich zu holen, davon 100 bis 150 nach Deutschland – so wie es Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag angekündigt hatten. Seehofer will, dass später vor allem Familien mit Kindern in den Genuss der Aufnahme kommen.

Und schließlich wird die EU-Kommission am 30. September Vorschläge für eine neue europäische Asylpolitik unterbreiten. Diese soll nach Schinas' Worten im Kern aus Abkommen mit den Herkunftsländern der Flüchtlinge bestehen sowie aus einem robusten System des Außengrenzschutzes - mit mehr Personal und mehr Booten. Zuletzt formulierte der Grieche den Appell an die 27 EU-Mitgliedstaaten, mehr Solidarität in der Flüchtlingspolitik zu zeigen.

Was Schinas erst nach Seehofers Aufforderung offenbarte: dass die EU und die griechische Regierung daran arbeiten, an Stelle des Lagers Moria ein neues Lager zu errichten. Der Vizechef der EU-Kommission sprach von einem “Zentrum”, das moderner sein solle als das abgebrannte Lager. Dabei ließ er den Zeitpunkt der Fertigstellung auf Nachfrage offen.

Seehofer sagte mit Blick auf die maximal 150 Kinder und Jugendlichen, die jetzt zu uns geholt würden, Deutschland nehme längst “ein hohes Maß an Verantwortung wahr”. So kämen an jedem Werktag 300 bis 400 Asylbewerber über die Grenzen. Insgesamt hätten zuletzt über 1,7 Millionen Menschen Aufnahme in Deutschland gefunden. Zugleich unterstrich der CSU-Politiker, dass eine europäische Lösung des Flüchtlingsproblems nicht zu erwarten sei, wenn Deutschland allein agiere. So oder so berge isoliertes Handeln “die Gefahr des Pull-Effektes” – sprich: dass es am Ende noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland ziehe. “Das Jahr 2015 darf und wird sich nicht wiederholen.”

SPD nicht zufrieden

In der anschließenden Bundestags-Debatte überzeugte das bei weitem nicht alle. Die innenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Ute Vogt, warb dafür, dass alle 13.000 Moria-Flüchtlinge auf die EU-Staaten verteilt würden. Wer sich nicht solidarisch zeige, dem müssten die Mittel aus dem EU-Haushalt gekürzt werden. Die Grünen-Flüchtlingsexpertin Luise Amtsberg erklärte: “Wir sind überzeugt, dass Deutschland vorangehen muss, damit andere mitziehen.”

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch wurde unterdessen sehr grundsätzlich. Er sagte an Seehofers Adresse: “Ihr Agieren ist nicht christlich, Ihr Agieren ist unmenschlich.”