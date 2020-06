Mord an Olof Palme: Das Ende einer Ermittlung und die große Enttäuschung

Anzeige

Stockholm. „Schwedens Staatsminister Olof Palme ist tot. Er wurde am gestrigen Abend im Zentrum von Stockholm erschossen. Die Polizei sucht einen zwischen 35 und 45 Jahre alten Mann mit dunklem Haar und langem, dunklen Mantel“, sagte ein Radiosprecher mit trockener Stimme am 28. Februar 1986. Wie ein ständiges Echo sollte diese Einspielung über drei Jahrzehnte in Schwedens Medien nachhallen.

Aus nächster Nähe erschoss der Attentäter damals Olof Palme und verletzte mit einem weiteren Schuss dessen Frau. Die will dem unmaskierten Mörder noch kurz in die Augen geblickt haben, während sie sich zu ihrem Ehemann kniete, der um 23.21 Uhr auf der Zentrumsstraße Sveavägen Ecke Tunnelgatan zusammengebrochen war. Er, der letzte sozialdemokratische Ministerpräsident Schwedens mit betont linker Orientierung, vielen Freunden und vielen Feinden.

Das Ehepaar war ganz allein auf dem nächtlichen Heimweg vom Kino. Es hatte keinen Personenschutz dabei. Danach tauchte ein ganzes Land, ähnlich wie die USA beim Mord an John F. Kennedy, in ein jahrzehntelanges Trauma ein - auf der erfolglosen Suche nach dem Mörder, der Tatwaffe und vor allem dem Motiv.

Ein groß angekündigter und nun enttäuschender Bescheid

Am Mittwochmorgen, gut 34 Jahre nach dem Mord, kam dann ein zuvor groß angekündigter und als historisch bezeichneter Bescheid des Chefermittlers Krister Petersson. Ein Bescheid, der im Nachgang viele Schweden enttäuscht zurücklässt.

In einer ungewöhnlich langen Pressekonferenz in Stockholm ging Petersson detailliert auf alte, den Täter beschreibende Zeugenaussagen und den Handlungsverlauf in jener tragischen Nacht ein, und schloss daraus, dass der sogenannte „Skandiamann“ Stig Engström Olof Palme ermordet habe. „Mit dem Durchgang der Zeugenaussagen fühlen wir uns sicher bezüglich unseres Schlusssatzes“, schloss er. Weil Engström im Jahr 2000 verstarb, werde die Voruntersuchung nun endgültig niedergelegt, so der Chefermittler.

Der damals 52-jährige Engström, der mit Reklame für den Versicherungs- und Finanzkonzern Skandia arbeitete, soll sein unweit vom Tatort liegendes Büro demnach um 23:19 in einem langen Mantel, einer Mütze, einer kleinen Tasche und der scharf geladenen Mordwaffe verlassen haben. Am früheren Abend hatte er draußen etwas gegessen und auch Alkohol getrunken. Ob er dabei mitbekommen hatte, dass Palme im Kino war, ist nicht geklärt.

Engström sagt damals aus, dass er Überstunden gemacht hatte wegen einer Skireise am folgenden Tag. Nachdem er das Büro verließ, ermordete er laut Polizei Palme. Anscheinend zufällig traf er Palme und seine Frau und rannte nach der Tat davon.

Stig Engström: War er tatsächlich der Mörder von Olof Palme?. © Quelle: imago images/TT

Engström geht taktisch gewitzt in die Offensive

Taktisch klug, suchte er am Folgetag die Polizei auf und sagte, dass ein anfängliches Täterbild in den Zeitungen auf ihn passen würde, dass er aber lediglich zum Tatort gekommen sei, um dem Ehepaar Palme zu helfen. Er habe auch kurz mit Palmes Ehefrau und Polizisten geredet. Doch niemand, auch Palmes Frau, erinnerte sich daran.

Die Polizei tat den mutmaßlichen Mörder schnell als Wichtigtuer ab, weil Engström nach dem Mord immer wieder eifrig und von alleine die großen Medien, so auch das öffentlich rechtliche Fernsehen SVT, aufsuchte, um über seine eigene Zeugenaussage zu referieren.

Er unternahm also die Flucht nach vorn.

Waffenkenner Engström hasste Palmes linke Politik

Engström hasste Palmes linke Politik, er war verschuldet, war wegen Alkoholproblemen in Behandlung, war zuvor beim Militär angestellt, in dem es wie in der Polizei, bei Rechtsradikalen, der Oberschicht und dem gutsituierten rechten Bürgertum viele Palmehasser gab, und war auch noch kurz vor dem Mord in palmekritischen Kreisen unterwegs. Zudem war er in einem Schützenverein als guter Schütze bekannt, der sich mit Waffen auskannte.

Die große Frage, inwieweit es sich um eine Konspiration oder die Zufallstat eines Einzelnen in einer günstigen Situation handelte, in der Schwedens Ministerpräsident spätnachts ohne Personenschutz im Stadtzentrum unterwegs war, konnte der Chefermittler nicht abschließend beantworten.

Keine Indizien für Verschwörung

„Wir haben keine Indizien für eine Verschwörung gefunden, aber man kann das nicht gänzlich abfertigen“, sagte Petersson am Mittwoch. Allerdings fügte er auch hinzu, dass Engström noch in den 90er Jahren immer wieder Interviews gab und die Nähe zu Medien suchte. Kurz nach der Tat sei dies aus taktischen Gründen gut für ihn gewesen. Aber so lange nach der Tat weiter Interviews zu geben, ließe eher die Spekulation zu, dass es sich um einen Einzeltäter gehandelt haben könnte, so Chefermittler Petersson.

Bei einer Konspiration hätte Engström vermutlich nach der ersten heißen Zeit die Öffentlichkeit gemieden.

Ob seine Schlusssätze für eine Verurteilung ausreichen würden, wenn Engström noch leben würde, sei ungewiss, räumte der Ermittlungsleiter ein.

Chefermittler Krister Petersson während der digitalen Pressekonferenz. © Quelle: imago images/TT

Ermittlungen eingestellt - und die Enttäuschung ist groß

Vor allem große Enttäuschung folgte den Auslegungen des Chefermittlers und es ist mit viel Protest zum Entscheid über die endgültige Niederlegung der Voruntersuchung im Mordfall Palme in Schweden zu rechnen.

Die Öffentlichkeit war davon ausgegangen, dass die Polizei neue konkrete, vielleicht technische Beweise, etwa die Mordwaffe oder DNA Proben, sicherstellen konnte. Stattdessen hat sie lediglich alte Zeugenaussagen neu ausgewertet. Vieles bleibt spekulativ. Vor allem der Zufall, mit dem Engström mit geladener Waffe Palme ungeschützt auf der nächtlichen Straße genau nach dem Kinoaufenthalt begegnet war, wirft Fragen auf.

„Dieses Ermittlungsergebnis ist eine sehr große Enttäuschung. Ich dachte die Ermittler hätten etwas Konkretes. Aber das haben sie nicht“, kritisierte etwa der prominente schwedische Kriminologe Leif Persson. „Was da kam, hätte vermutlich nicht mal für eine Anklageerhebung ausgereicht“, kritisiert er.

Prominenter Kriminologe glaubt an politisches Motiv und kleinere Verschwörung

Zuvor sagt Persson: „Erstens glaube ich, es waren mehr als nur eine Person in den Mord verwickelt. Zweitens werden politische Personen für gewöhnlich aus politischen Gründen ermordet. Drittens glaube ich, dass die Mörder genaue Informationen über Palmes örtliche Bewegungen am Mordabend hatten und auch vorab informiert waren, dass er da nicht bewacht wurde“, so Persson, der in Schweden ein sehr hohes Maß an Glaubwürdigkeit genießt. „Das war eine Konspiration kleineren Typs von Personen, die sich in Palmes Nähe aufhielten. Jemand von denen wusste, wo er sich an jenem Abend aufhalten würde“, sagte er.

Der altgediente Journalist des öffentlich rechtlichen TVs SVT Lars Borgnäs (72) hat kürzlich ein Buch zum Palme-Mord herausgebracht. Demnach soll die für Personenschutz verantwortliche Geheimpolizei Säpo in den Mord verwickelt gewesen sein. Damals gab es viele Rechtsradikale im schwedischen Sicherheitsapparat. Palme setzte sich sehr gegen Rassismus in Schweden und vor allem auch in Südafrika ein. Schweden stützte sehr aktiv den ANC.

Video Ermittlungen wegen Mord an Schwedens Ministerpräsident Palme eingestellt 1:28 min Der Sozialdemokrat Olof Palme war 1986 im Zentrum von Stockholm aus nächster Nähe erschossen worden.

Sozialdemokraten wurden deutlich bürgerlicher

Doch Theorien zu den Motiven gibt es viele. Auch die Oberschicht hasste Palme, wegen weitgehender Umverteilungsideen. So stützte er eine Initiative, mit der bis zu 20 Prozent aller Gewinne von Großunternehmen in Arbeitnehmer-Eigentum übergehen sollten.

Nach dem Mord an Palme wurden die staatstragenden Sozialdemokraten deutlich bürgerlicher. Bis heute hat der rechte Flügel das Sagen. Palme hatte sich lange gegen diese aufkeimende Rechtsorientierung der Arbeiterpartei gestemmt und dadurch auch parteiintern viele Feinde.

Auch in den USA unter Ronald Reagan war er unbeliebt. Seine Linkspolitik wurde als gefährlich wahrgenommen. Vor allem, weil das wirtschaftlich starke Industrieand Schweden im Kalten Krieg einen neutralen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus verfolgte und um ein versöhnliches Verhältnis zum Ostblock bemüht war.

Palmes “Kommunisten-Skandal” brüskiert die USA

Bekannt sind die Bilder, die Palme 1968 - als sozialdemokratischer Minister - in Washington bei einer Demonstration Seite an Seite mit dem Botschafter des kommunistischen Nordvietnams gegen den Vietnamkrieg demonstrierend zeigen. Doch war Palme nie Kommunist. Die USA riefen damals trotzdem ihren Botschafter aus Stockholm zurück. Später sieht man Palme Zigarre rauchend mit Fidel Castro in einer bilateralen Verhandlungspause.

Mårten Palme, der Sohn von Olof Palme dahingegen hält den Schlusssatz der Polizei vom Mittwoch entgegen den Kritikern für plausibel und unterstützt auch die Niederlegung der Voruntersuchung am Mord seines Vaters ausdrücklich.

Palme-Mord - emotional auch neben der Politik

Der Palme-Mord ist auch neben der Politik ein sehr emotionales Thema. Selbst für jüngere Schweden. „Ich war damals noch klein, aber als ich mit meinen Eltern und meinem älteren Bruder vor dem Fernseher saß, spürte ich, dass etwas wirklich Schlimmes passiert war. Als Kind kennt man nicht so die Hintergründe, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich sehr traurig war. Meine Eltern weinten“, erinnert sich die heute 44-jährige Helena Lind Westermark.

Den Mordfall an Palme zu diskutieren werden die Schweden wohl auch nach dem zumindest offiziellen Abschluss am Mittwoch nach gut 34 Jahren nicht.