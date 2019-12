Mord an Georgier in Berlin: “Wie düstere Agententhriller”

Anzeige

Die diplomatische Krise zwischen Deutschland und Russland nach dem mutmaßlichen Auftragsmord in Berlin verschärft sich.

Deutsche Ermittler verfolgen den Anfangsverdacht, dass staatlichen Stellen in Russland oder der Teilrepublik Tschetschenien dahinter stecken.

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, hat Russland daher aufgefordert, bei den Ermittlungen zu helfen. Im Inforadio vom rbb sagte er jetzt: „Russland könnte einen solchen Vorwurf ausräumen durch Kooperationsbereitschaft, durch das Offenlegen von Fakten. Dass Russland das nicht tut, macht uns argwöhnisch.“

Russland bekennt sich formal zu den Kriterien des Völkerrechts Jürgen Hardt außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion

Video Mord an Georgier in Berlin führt zu diplomatischer Krise 1:03 min Nach dem Mord an einem Georgier in Berlin war schnell die Rede von einem russischen Auftragskiller. © dpa

Hardt betont, die Methoden erinnerten ihn an düstere Agententhriller: „Russland bekennt sich formal zu den Kriterien des Völkerrechts. Wir mahnen an, dass sie sich auch daran halten. Dazu gehört eben auch für den Fall, dass solch ein Ereignis eintritt, man sich wechselseitig Rechtshilfe gibt und bei der Aufklärung hilft." Deutschland sei dazu in vielen Fällen gegenüber Russland bereit. "Aber das setzt natürlich voraus, dass Russland das auch tut."

Dann brauchen wir eine europäische Antwort Roderich Kiesewetter CDU-Außenpolitiker

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter fordert derweil eine Reaktion der Europäischen Union, falls sich im Fall des in Berlin erschossenen Georgiers ein Mordauftrag Russlands bestätigen sollte. „Dann brauchen wir eine europäische Antwort“, sagte Kiesewetter im Bayerischen Rundfunk.

Kritik am deutschen Verhalten wies er zurück: „Der Aufschrei, der jetzt aus Russland kommt, ist scheinheilig. Für uns ist klar, dass ein Land, das Auftragsmorde deckt - und das ist ja zumindest die geringste Erkenntnis - nicht auf Augenhöhe behandelt werden kann.“

Am 23. August war ein 40 Jahre alter Georgier in einem Park in Berlin-Moabit von hinten erschossen worden. Der mutmaßliche Täter, ein 49 Jahre alter Mann mit russischem Pass, wurde kurz nach der Tat gefasst. Seit seiner Festnahme schweigt er. Der mutmaßliche Auftragsmord hat eine diplomatische Krise zwischen Deutschland und Russland ausgelöst.

