Washington. Ein Jagdtrip von US-Präsidentensohn Donald Trump jr. in die Mongolei sorgt in den USA für Kritik. Denn nun hat sich herausgestellt, dass die Reise den Steuerzahler deutlich mehr gekostet hat, als zunächst von der Regierung bekanntgegeben wurde.

Laut einem Bericht der korruptionskritischen Organisation “Citizens for Responsibility and Ethics in Washington” (Crew) soll der Personenschutz für Trump jr., den er als Sohn des Regierungschefs genießt, knapp 76.850 Dollar (umgerechnet rund 68.000 Euro) gekostet haben. Die Trump-Regierung hatte die Kosten zuvor auf rund 17.000 beziffert.

Trump jr. traf sich privat mit dem mongolischen Präsidenten

Die Kosten für den Secret Service sollen nicht nur für die Zeit während der Jagd auf die gefährdeten Argali-Schafe angefallen sein, sondern auch für ein privates Treffen mit Chaltmaagiin Battulga, dem Präsidenten der Mongolei. “Die Zahlungen des Secret Service zeigen, wie sehr Steuerzahler für Don jr.'s Reise aufkommen und dass die Kosten viel höher waren, als ursprünglich angegeben”, lautet es im Bericht der korruptionskritischen Organisation.

Die Reise in das asiatische Land hatte bereits in der Vergangenheit für Kritik gesorgt. Trump jr. hatte sie bei einer Wohltätigkeitsauktion ersteigert. Die Lizenz zu Berechtigung zur Jagd auf die seltenen Tiere hatte er von der Regierung der Mongolei erhalten - allerdings erst rückwirkend.

In der Rechnung der US-Regierung fehlten laut “Crew” die Kosten für die Flüge und der Aufenthalt beim mongolischen Präsidenten. Die Kosten für die Reise selbst zahlte der Präsidentensohn aus eigener Tasche, für seine Sicherheit müssen jedoch die US-Bürger aufkommen.