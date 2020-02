Mohring zieht sich als Thüringer CDU-Landeschef zurück

Anzeige

Erfurt. Thüringens CDU-Fraktionschef Mike Mohring will nicht erneut als Landesvorsitzender der CDU kandidieren. Dafür wolle er dem Landesvorstand vorschlagen, den bislang für Mai geplanten Landesparteitag vorzuziehen. Bei den dortigen turnusmäßigen Wahlen wolle er nicht mehr antreten. "Unsere Partei braucht jetzt Befriedung und wir müssen zu einem gemeinsamen Weg finden", schrieb er auf Twitter. In einem Video teilte er zudem mit, einer Neuaufstellung der Partei nicht im Wege stehen zu wollen.

Diese Woche ist viel passiert. In Berlin und in Erfurt. Ich möchte unseren @cdu_thueringen Landesvorstand vorschlagen,den geplanten #Landesparteitag mit turnusmäßigen Wahlen zum Landesvorstand vorzuziehen und dort eine personelle und inhaltliche Aufstellung für die #Zukunft (1/2) pic.twitter.com/oyQRA09ieB — Mike Mohring (@MikeMohring) February 14, 2020

Zuvor hieß es bereits aus CDU-Fraktionskreisen, acht CDU-Abgeordnete hätten beantragt, dass Mohring in seiner Fraktion die Vertrauensfrage stellen solle. Zuerst hatte der MDR darüber berichtet. In dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur in Auszügen vorliegt, heißt es: „In den letzten Wochen sind Ereignisse eingetreten, die das Vertrauen in den Vorsitzenden, seine Aufrichtigkeit und Führungsfähigkeit deutlich in Frage stellen.“ Demnach soll es bereits am Mittwoch eine geheime Abstimmung über Mohrings Zukunft als Fraktionsvorsitzenden geben.

Keine erneute Kandidatur für Fraktionsvorsitz

Seit der für die Thüringer CDU verlorenen Landtagswahl und dem Debakel um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten mit Stimmen von AfD und CDU, steht Mohring öffentlich unter Druck. Vergangene Woche hatte er bereits angekündigt, bei einer Wahl des Fraktionsvorstandes im Mai nicht wieder als Vorsitzender der CDU-Fraktion kandidieren zu wollen.

Auch hatte Mohring nach eigenen Worten vor der Ministerpräsidentenwahl bei der FDP dafür geworben, keinen eigenen Kandidaten aufzustellen. Auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer habe er darüber gesprochen, sagte Mohring in einem Interview mit dem „Spiegel“. „Ich habe sie gebeten, FDP-Chef Christian Lindner zu bitten, darauf hinzuwirken, dass es keinen Kandidaten der FDP gibt“, sagte er dem Magazin.

RND/dpa/cz