Möglicher Waffenkauf: Wenn Caffier weiter schweigt, muss er gehen

Anzeige

Anzeige

In Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin geschah am Donnerstag Erstaunliches. Dort sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU), dass der Rechtsextremismus die wesentliche Herausforderung im Bereich der inneren Sicherheit bleibe. Zugleich wehrte Caffier aber die Frage, ob er eine Waffe bei einem Mann gekauft habe, der dieser Szene möglicherweise angehört, als privat ab. Abenteuerlicher geht es kaum.

Erstens mag der Waffenkauf eines Innenministers, dessen Hobby das Jagen ist, tatsächlich Privatsache sein. Im konkreten Kontext namens “Nordkreuz” und angesichts des erstarkenden Rechtsextremismus im Lande ist sie das aber ganz gewiss nicht mehr. Es bedarf dazu keiner weiteren Erläuterungen. Ohnehin lautet die weitergehende Frage ja, ob die Aufklärung im Fall “Nordkreuz” deshalb nicht vorankommt, weil da womöglich eine gewisse Nähe des Ministers existiert. Dabei war die Frage nach rechtsextremistischen Einflüssen in den Sicherheitsbehörden selbst nie virulenter als heute.

Zweitens hat so ein Minister eine Vorbildfunktion. Jeder Zeuge bei Gericht oder in Untersuchungsausschüssen zu Extremismus-Themen könnte künftig lächelnd sagen, dass er hier oder da privat agiert habe. So wird der Aufklärungsanspruch des Staates zur Karikatur.

Die Konsequenzen liegen auf der Hand: Wenn Caffier weiter schweigt oder die Sache nicht sauber aufklären kann, dann muss er gehen - und zwar bald.