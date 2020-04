Mögliche Lockerungen: Darüber sprechen Merkel und die Länderchefs

Anzeige

Berlin. Erneut beraten Bund und Länder an diesem Donnerstag über die Corona-Beschränkungen, und das Signal der Bundesregierung ist eindeutig: Das Bundeskabinett verlängerte die bislang bis zum 3. Mai beschränkte weltweite Reisewarnung für Touristen um sechs Wochen bis zum 14. Juni.

In einem der wenigen Bereiche des Katastrophenschutzes, in dem nicht die Länder sondern der Bund zuständig sind, stehen die Zeichen weiter auf Abwarten.

Auf der Bremse steht Angela Merkel selbst. Die ließ schon vergangene Woche wissen: Man habe zwar ein Treffen mit den Ministerpräsidenten für den 30. April vereinbart. Aber über weitere Lockerungen könne man eigentlich erst am 6. Mai sprechen.

Erst dann seien 14 Tage seit der Wiederöffnung von Geschäften vergangen, erst dann könne man also einschätzen, wie sich dieser Schritt auf die Corona-Infektionskurve und andere Kennzahlen auswirkten. Ihr Sprecher Steffen Seibert formulierte es etwas kürzer: “Der 30. April kommt zu früh.”

Und ausnahmsweise waren sich auch mal Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und sein bayerischer Kollege Markus Söder (CSU) zumindest in einem Punkt einig. Laschet warnte vor zu hohen Erwartungen an das Treffen. Söder mahnte zu “Umsicht und Vorsicht“.

Gottesdienste und Ladenöffnung

Ganz ohne Beschlüsse werden die Ministerpräsidenten wohl dennoch nicht von ihren Videokonferenz-Bildschirmen verschwinden.

Eine Einigung auf die Zulassung von Gottesdiensten wird erwartet. Auf die hatte Laschet vor 14 Tagen noch erfolglos gedrängt. Sein auch danach fortgesetztes Werben veranlasste Merkel zu dem Stoßseufzer, doch bitte keine “Öffnungsdebattenorgien“ zu veranstalten. Mittlerweile haben sich mehrere Ministerpräsidenten – auch Söder – Laschets Forderung angeschlossen.

Auch über Ladenöffnungen muss erneut beraten werden. Die Bund-Länder-Einigung, die Öffnung auf Läden mit einer Fläche von maximal 800 Quadratmetern zu beschränken, ist in mehreren Bundesländern von Gerichten gekippt worden. Das Hamburger Verwaltungsgericht verwarf die Argumentation, dass größere Verkaufsflächen mehr Menschen anziehen, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof sah einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Oberverwaltungsgerichte in Niedersachsen und im Saarland hatten dagegen nichts gegen die 800-Quadratmeter-Regel einzuwenden. Denkbar ist, dass künftig alle Geschäfte öffnen dürfen, aber die Zahl ihrer im Laden anwesenden Kunden begrenzen müssen – abhängig von der Fläche.

Die Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga wird von den Sportministern empfohlen, auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat grünes Licht gegeben. Der Beschluss der Ministerpräsidenten aber könnte sich noch eine Woche hinziehen, wenn unklar ist, ob oder wie auch Amateursportler wieder Training und Wettkämpfe aufnehmen können.

Für die Kitas haben die Familienminister mittlerweile einen Stufenplan vorgelegt – nicht zuletzt auch deswegen, weil ein Wiederanfahren der Wirtschaft schwierig wird, wenn Eltern wegen fehlender Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder zu Hause bleiben müssen.

Zoos und Sportstätten

Genauere Gastronomieregeln dürften noch auf sich warten lassen.

Ruhiges Abwarten ist bei den Ländern generell nicht zu beobachten. Mehrere Länder haben bereits weitergehende Öffnungen angekündigt. Bayerns Ministerpräsident Söder, der bislang auf strenge Regelungen setzte, kündigte Lockerungen für die Gastronomie ab Pfingsten an, also ab Ende Mai.

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier spricht mittlerweile von Ende Mai. Das Saarland will ab kommende Woche Museen, Zoos sowie “Sportstätten mit geringem Infektionsrisiko“ öffnen. In Berlin sind die Zoos schon seit dieser Woche wieder offen – allerdings nur mit vorab gebuchtem Onlineticket.

“Wir verlassen langsam die Akut-Phase“, sagt CSU-Generalsekretär Markus Blume.

Und während Merkel öffentlich noch vor zu forschen Öffnungsschritten warnt, gibt ihr Amt auch kleine Entspannungshinweise. Es gebe trotz der aktuell ernsten Situation “Grund, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken“, schrieb Kanzleramtsminister Helge Braun an die Koalitionsfraktionen. Es könne sein, dass Beschränkungen künftig regional unterschiedlich ausfielen, weil “die Epidemie sich in Deutschland nicht gleichmäßig ausbreitet”.

Damit würde der Flickenteppich zur Regel, ganz offiziell.