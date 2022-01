Moderna-Chef: Der nächste Booster kommt im Herbst

Anzeige

Laut dem Geschäftsführer und Mitbesitzer des Impfstoffherstellers Moderna, Stephane Bancel, wird eine weitere Impfung gegen das Coronavirus im Herbst dieses Jahres notwendig. Das berichtet der arabische Nachrichtensender „Al Jazeera“. Eine zusätzliche Impfung sei demnach auch dann nötig, wenn bereits eine weitreichende Immunität gegen die jüngst aufgetretene Coronavirus-Variante Omikron flächendeckend besteht.

Bancel sagte weiter, dass die hochansteckende Omikron-Variante die Welt in Richtung einer endemischen Phase der Pandemie bewegt, bei der eine Vielzahl an Menschen bereits mit dem Virus Kontakt gehabt hätten. Dennoch sei weiterhin unklar, wie lange eine aktuelle Auffrischungsimpfung den Impfschutz aufrechterhält. Zudem könnten Wissenschaftler das Risiko weiterer Mutationen noch nicht abschließend beurteilen.

„Wenn wir annehmen, dass die Omikron-Variante eine Beschleunigung zur endemischen Phase bedeutet, glaube ich trotzdem, dass wir weiterhin Booster-Impfungen brauchen werden“, so Bancel. Dennoch seien aktuelle Auffrischungsimpfungen oder solche aus dem letzten Quartal des Jahres 2021 wohl noch bis Frühlingsanfang wirksam. Unterdessen kündigte der Hersteller Moderna an, weiter an einer spezifischen Impfung gegen die Omikron-Variante zu arbeiten.