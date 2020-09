Model Amy Dorris wirft Donald Trump sexuellen Übergriff bei den US Open vor 23 Jahren vor

Anzeige

Anzeige

Ein früheres Model wirft US-Präsident Donald Trump in der britischen Zeitung “The Guardian” sexuelle Belästigung vor. Trump soll der damals 24-jährigen Amy Dorris beim US-Open-Tennisturnier im Jahr 1997 in New York vor einer Toilette aufgelauert haben.

Dorris beschreibt dem “Guardian”, wie Trump sie festgehalten habe, am ganzen Körper begrapscht und seine Zunge in ihren Mund gesteckt habe. Versuche des Models, Trump von sich wegzuschieben, seien erfolglos geblieben. Er habe immer fester zugepackt. “Er hatte mich im Griff, und ich kam nicht heraus.”

Trump weist Vorwürfe sexueller Belästigung zurück

Laut “Guardian” hat Dorris Beweise für ihr Treffen mit Trump vorgelegt. Darunter seien ein Ticket für die US Open und sechs Fotos, die sie während ihres mehrtägigen Aufenthalts in New York mit Donald Trump zeigen. Auch mehrere Menschen in Dorris' Umfeld, darunter ein Freund in New York und ihre Mutter, könnten den Vorfall bestätigen. Beide habe sie nach dem Übergriff telefonisch kontaktiert. Laut “Guardian” decken sich die Darstellungen der Zeugen mit denen des Models.

Anzeige

Über seine Anwälte wies Trump jegliche Vorwürfe zurück. Er habe Dorris niemals belästigt, missbraucht oder sich unangemessen ihr gegenüber verhalten. Dorris habe die Anschuldigungen nie an die Behörden oder an Trump direkt gemeldet. Der gewählte Zeitpunkt, zu dem das Ex-Model nun an die Öffentlichkeit gehe, ließen einen möglicherweise politisch motivierten Hintergedanken zu, so die Anwälte. In den USA findet am 3. November die Präsidentschaftswahl statt. Trump war zu dem Zeitpunkt 51 Jahre alt und mit seiner zweiten Frau, Marla Maples, verheiratet.

Die nun aufgekommenen Vorwürfe gegen Trump reihen sich in mehrere Anschuldigungen sexueller Belästigung ein. Mit dem ehemaligen Model Amy Dorris haben inzwischen 26 Frauen Trump sexuelle Übergriffe oder unanständiges Verhalten vorgeworfen.