„Ocean Viking“ rettet rund 120 Bootsmigranten im Mittelmeer aus Seenot

Die am 21. Januar 2020 von SOS Mediterranee herausgegebene undatierte Aufnahme zeigt gelbe Schlauchboote des Seenotrettungsschiffs "Ocean Viking", die sich einem weiteren Schlauchboot, besetzt mit Migranten, nähern. Die "Ocean Viking" hat rund 120 Bootsmigranten im Mittelmeer vor Libyen aus Seenot gerettet. Das teilte die Betreiberorganisation SOS Mediterranee am Donnerstag mit. Die Menschen, darunter vier kleine Kinder, seien in einem "gefährlich überbesetzten Schlauchboot" gesichtet und an Bord genommen worden. © Quelle: Julia Schäfermeyer/SOS Mediterr