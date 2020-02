Mitkläger Brennecke zum Sterbehilfeurteil: “Übertrifft meine Erwartungen”

Anzeige

Jahrelang hatte er um sein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben gekämpft und dabei viele Rückschläge erlitten. Heute nun endlich hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das erlösende Urteil für Hans-Jürgen Brennecke aus Lüneburg gesprochen, indem es das Verbot organisierter Hilfe beim Suizid gekippt hat.

Mit der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben war Brennecke rechtlich gegen das Sterbehilfeverbot vorgegangen, heute nun, nach der Urteilsverkündung, zeigte sich der 75-Jährige erleichtert: „Das ist fantastisch. Es übertrifft meine Erwartungen“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Vor allem, dass das Gericht ein Recht auf Hilfe beim Suizid nicht an eine unheilbare Krankheit gebunden hat, sondern allgemein definiert, habe ihn positiv überrascht. „Das ist eine riesige Erleichterung für Tausende und ein großer Fortschritt für unser ganzes Land“, sagte er.

Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte

Hans-Jürgen Brennecke leidet am seltenen Burkitt-Lymphom, einer der am schnellsten wachsenden Tumoren. Aktuell ist sein Zustand stabil, doch die Krankheit kann jederzeit wieder ausbrechen. Für den Fall will Brennecke gewappnet sein und seinem Leben selbstbestimmt ein Ende setzen, bevor die Krankheit es tut.

Die Karlsruher Richter hatten im Verbot organisierter Hilfe beim Suizid, das aktuell im Strafrechtsparagraf 217 geregelt ist, einen Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht gesehen. Dieses Grundrecht umfasse auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, begründete das Gericht sein Urteil am Mittwoch. Zugleich ließ es dem Staat einen Handlungsspielraum, diese Form der Sterbehilfe zu regulieren. Für den Gesetzgeber heißt das, er steht wieder am Anfang bei der Frage, was am Lebensende erlaubt sein sollte.