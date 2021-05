Mit Test- und Maskenpflicht: Söder kündigt Präsenzunterricht in Bayern an – bei stabiler Inzidenz unter 50

Anzeige

Schülerinnen und Schüler in Bayern haben schon bald die Möglichkeit zurück in den Präsenzunterricht zu kehren. Das verkündete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) während einer Pressekonferenz am Dienstagmittag.

Nach den Pfingstferien, ab dem 7. Juni, findet der Unterricht für alle wieder in der Schule statt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region stabil unter 50 bleibt.

Der Präsenzunterricht ist an eine Test- und Maskenpflicht gekoppelt. „Wir wollen die Stabilität der Schule auf jeden Fall gewährleisten“, sagte Söder. Mit der neuen Regelung soll einem Großteil der Schülerinnen und Schüler in Bayern der Unterricht im Klassenzimmer ermöglicht werden.

Erst wenn die Inzidenz über den Wert von 50 steigt soll es erneut Wechselunterricht geben. Bei einer Inzidenz von über 165 wird der Unterricht wieder vollständig von zu Hause erfolgen – so wie es die Regelung der Bundesnotbremse vorsieht.

Eine ähnliche Regelung hat das bayerische Kabinett für die Öffnung der Kitas bestimmt. Allerdings sind die Kinder nicht zu regelmäßigen Corona-Tests verpflichtet. Die Einrichtungen können den Eltern aber Test zur Verfügung stellen, sagte Söder.

Der CSU-Politiker erklärte außerdem, dass das Land ein umfangreiches Programm aufgestellt hat, um die entstandenen Lernrückstände auszugleichen. Insgesamt investiert das Land Bayern 20 Millionen Euro in das Angebot. Bereits in den Pfingstferien sollen erste Kurse stattfinden, um schwächere Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Auch in den Sommerferien wird es ein zweiwöchiges Programm geben.