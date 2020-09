Mit Spannung erwartetes TV-Duell von Trump und Biden hat begonnen

Anzeige

Cleveland. Das erste TV-Duell von US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden hat mit einem Schlagabtausch über die umstrittene Neubesetzung am Supreme Court begonnen. Trump wurde am Dienstag gefragt, warum er seien Nominierung von Amy Coney Barrett für die Nachfolge der verstorbenen liberalen Justizikone Ruth Bader Ginsburg noch vor der Wahl im November für gerechtfertigt halte. Er führte das Mandat an, das die Wähler ihm und den Republikanern im Senat 2016 erteilt hätten. Biden hielt dagegen, dass viele US-Bürger schon ihre Stimmen für die kommende Wahl abgegeben hätten. Darum sollte erst der Wahlsieger über die wichtige Personalie am Obersten Gerichtshof entscheiden.

Weitere Themen in dem 90 Minuten langen Streitgespräch sind unter anderem die Corona-Krise, die Sicherheit der Wahl und die Lage der US-Wirtschaft. Bei dem Fernsehduell in der Stadt Cleveland im Bundesstaat Ohio dürfte aber auch der jüngste Bericht der „New York Times“ zu Trumps Finanzen zur Sprache kommen.

Moderiert wird die Debatte von dem Fernsehjournalisten Chris Wallace. Der 72-Jährige steht aktuell für den Trump-freundlichen Sender Fox News vor der Kamera, war aber zuvor lange bei den Sendern NBC und ABC im Einsatz.

Zwei weitere TV-Debatten folgen

Das Publikum bei der Debatte in der Universität Case Western Reserve in Cleveland wurde wegen der Corona-Pandemie deutlich eingeschränkt. Der Sender Fox 8 berichtete unter Berufung auf die Organisatoren, um Abstand zu ermöglichen, würden bis zu 75 Zuschauer zugelassen. Die Zuschauer müssten Masken tragen. Bei Debatten vor früheren Präsidentschaftswahlen waren Hunderte Menschen im Publikum.

Insgesamt sind drei TV-Debatten zwischen Trump (74) und Biden (77) geplant. Das zweite Streitgespräch ist für den 15. Oktober (16. Oktober, 3.00 Uhr MESZ) in Miami im Bundesstaat Florida geplant. Die letzte Debatte vor der Wahl soll am 22. Oktober (23. Oktober, 3.00 Uhr MESZ) in Nashville (Tennessee) stattfinden.

Die Vize-Kandidaten Mike Pence (Republikaner) und Kamala Harris (Demokraten) treffen am 7. Oktober (8. Oktober, 3.00 Uhr MESZ) in Salt Lake City im Bundesstaat Utah aufeinander. Wahltermin ist der 3. November.