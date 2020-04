Mit mehr Europa raus aus der Krise

Anzeige

Achtsam sein, hilfsbereit sein, sich in Bedürfnisse des anderen hineindenken: Tugenden, die viele Menschen im Alltag der Viruskrise entwickelt haben, sind jetzt auch im Umgang der europäischen Staaten untereinander gefragt.

Zu einem klugen neuen Stil würde es passen, drohende Glaubenskriege um Corona-Bonds abzublasen. Europa braucht jetzt keinen Grundsatzstreit mit ungewissem Ausgang. Es braucht ein neues Hilfssystem, das wirkt - schnell und zielgerichtet.

Auf dem Weg zum Konsens müssen Europa Süd und Europa Nord noch in eine Lernkurve gehen.

Lektionen für den Süden, Lektionen für den Norden

Die Europäer im Süden müssen einsehen: Eine Kreditkarte, mit der sie Ausgaben vornehmen können, für die andere haften, wird ihnen schon aus rechtlichen Gründen kein anderer Mitgliedsstaat aushändigen. Es geht hier nicht um Knauserigkeit, nicht mal um Politik: Quer durch Europa steht nationales Verfassungsrecht dagegen. Wenn die nationalen Parlamente die Kontrolle über ihre Budgets verlieren, wird das Demokratieprinzip verletzt. In Deutschland hatte das Bundesverfassungsgericht schon im Jahr 2014 dem Euro-Rettungsschirm ESM nur unter strengen Auflagen zugestimmt, damals hatten 37.000 Beschwerdeführer mobil gemacht.

Ein juristisch sauberer Ausweg wären Verfassungsänderungen in allen 19 Staaten der Eurozone. Aber wer will das abwarten? Und wer garantiert für das Ergebnis?

Wer schnell hilft, hilft doppelt – so lautet ein altes Sprichwort. Wer dagegen auf Corona-Bonds wartet, wartet auf Godot.

Neue Wege nach dem “symmetrischen Schock”

Die Europäer im Norden wiederum müssen einsehen: Was sie bisher anbieten, wird der Einmaligkeit der Situation nicht gerecht. Jetzt wie Finanzminister Olaf Scholz auf Instrumente wie den ESM zu verweisen, ist nicht falsch, aber noch zu wenig. Eine Politik, die sich aufs Technokratische beschränkt, geht vorbei an den emotionalen Bedürfnissen der Menschen in Italien und Spanien – und sie verkennt, um eine Formulierung Helmut Kohls aus dem Jahr 1989 aufzugreifen, „was die geschichtliche Stunde jetzt möglich macht“.

Die EU muss etwas Neues wagen. Angela Merkel hat einen wichtigen Hinweis gegeben, als sie sagte, alle Länder seien betroffen, die Pandemie sei ein „symmetrischer Schock“. Das legt eigentlich auch eine symmetrische Reaktion nahe, im Sinne einer – juristisch unangreifbaren – Ausweitung von Gemeinschaftszuständigkeiten.

Sich einen solchen Weg auszumalen, ist nicht schwer. Die EU würde in einem solchen Szenario im Süden mehr helfen denn je – behielte aber die Kontrolle. Die Nordeuropäer müssten sich auf höhere EU-Beiträge einlassen, die Südeuropäer wiederum müssten ihre gelegentlichen Anti-EU-Aufwallungen bremsen. Beides gleichzeitig hinzubekommen wäre politisch die ganz hohe Kunst, so anspruchsvoll wie die Gründung der EU nach dem Krieg.