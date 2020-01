Mit computergenerierten Kinderporno-Bildern auf Verbrecher-Jagd

Anzeige

Anzeige

Berlin. Sollte die Polizei nicht besser gegen die kriminellen Hersteller von Kinderpornographie ermitteln als selbst Kinderpornographie herzustellen?

Selbstverständlich geht es hier um Ermittlungen! Kinderpornographie wird in streng abgeschlossenen Zirkeln im Internet getauscht. Zugang bekommt nur, wer selbst etwas anbietet. Man nennt das üblicherweise "Keuschheitsprobe". Damit speziell geschulte Polizisten Zugang zu diesen Darknetforen bekommen, wollen wir ihnen erlauben, Kinderpornographie am Computer zu erzeugen und an andere weiterzugeben. Dabei wird natürlich kein einziges Kind missbraucht.

Klingt nach Science Fiction. In wievielen Jahren soll die Technik denn einsatzbereit sein?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bei Photos ist die Technik schon ziemlich weit. Ich rechne damit, dass die Polizei die neuen Möglichkeiten schon dieses Jahr nutzen kann. Die Produktion von Videos, die nicht jeder sofort als Trickfilm erkennt, ist natürlich schwieriger. Das wird wohl noch einige Jahre dauern.

Dann werden die Darknetforen doch künftig einfach Videos als Keuschheitsprobe verlangen. Was ist dann gewonnen?

Die Polizei sagt uns, dass solche Foren auch künftig überwiegend Photos verlangen werden, und keine Videos. Das zeige die Entwicklung in Ländern wie den USA, Australien und Belgien, wo die Polizei heute schon computergenerierte Kinderpornographie einsetzen darf.

Warum muss die Polizei neue Kinderpornographie herstellen, sie hat doch Unmengen beschlagnahmter Photos und Videos?

Anzeige

Es ist den betroffenen Kindern und Jugendlichen nicht zuzumuten, dass Bilder ihres Missbrauchs weiter kursieren und auch noch von der Polizei in Umlauf gebracht werden.

Darf die Polizei bei der Herstellung der computergenerierten Kinderpornographie Bilder real missbrauchter Kinder verwenden?

Anzeige

Nein, das wird im Gesetz so festgeschrieben.

Die künstliche Intelligenz, die solche fiktive Kinderpornographie erzeugt, muss doch aber trainiert werden. Wollen Sie auch dabei keine realen Bilder missbrauchter Kinder benutzen?

Doch, aber es ist ja nur das Training der Systeme, nicht die Herstellung von Kinderpornographie. Aus den so erzeugten Bildern werden keinerlei Rückschlüsse auf irgendeine reale Person möglich sein.

Ist das alles ein Zugeständnis der SPD an die CDU/CSU?

Nein, das ist auch die Position der SPD. Hier gibt es keinen Dissens.

Aber muss das wirklich sein, dass die Polizei solche Bilder verbreitet? Bisher sind Ermittler doch auch immer wieder in solche Foren hineingekommen, meist indem ihnen ein erwischter Täter seine Passwörter gegeben hat, um Strafmilderung zu erlangen, wie etwa beim Missbrauch in Staufen.

Anzeige

Solche Möglichkeiten hat man aber nicht immer.

Geht es vielleicht auch darum, einen Präzedenzfall zu schaffen, dass Verdeckte Ermittler Straftaten begehen dürfen?

Das ist kein Präzedenzfall. Die Regelung, die wir jetzt beschließen, ist strikt auf die Bekämpfung von Kinderpornographie beschränkt.

Mag sein, aber die Polizei wird bald argumentieren, dass verdeckten Ermittlern auch bei der Terror-Abwehr kleinere Straftaten erlaubt werden sollten, damit sie nicht auffallen.

Das ist reine Spekulation.