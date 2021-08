New York: Beraterin von Gouverneur Cuomo tritt zurück

Anzeige

Anzeige

Albany. Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo verliert mitten im Kampf um sein politisches Überleben eine wichtige Beraterin: Seine enge Mitarbeiterin Melissa DeRosa hat ihren Rücktritt eingereicht.

Zwar sei es „die größte Ehre meines Lebens“ gewesen, der Bevölkerung des US-Staats New York zu dienen, teilte DeRosa am Sonntag (Ortszeit) mit. Doch seien die vergangenen zwei Jahre für sie persönlich emotional und mental schwierig gewesen. Einen konkreten Grund für ihre Kündigung nannte sie nicht.

DeRosa galt als eine der lautstärksten Fürsprecherinnen Cuomos und als eine wichtige Strategin, die auf seinen Pressekonferenzen zur Corona-Lage stets an seiner Seite war. Der Regierung des Staats New York gehörte DeRosa seit 2013 an und galt wohl nach Cuomo als deren bekanntestes Gesicht. 2017 bekam sie den Titel „Sekretärin des Gouverneurs“.

Anzeige

What's up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur ‒ jeden zweiten Dienstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Untersuchungsbericht schildert “feindseliges Arbeitsumfeld”

Ein am vergangenen Dienstag veröffentlichter Untersuchungsbericht kam zum Ergebnis, dass Cuomo elf Frauen innerhalb und außerhalb seiner Regierung sexuell belästigt habe. Zwei externe Anwälte hätten in Gesprächen mit 179 Personen herausgefunden, dass in Cuomos Regierung ein „feindseliges Arbeitsumfeld voller Furcht und Einschüchterung“ herrsche, sagte Generalstaatsanwältin Letitia James.

Elf Frauen hätten angegeben, dass Cuomo sie gegen ihren Willen berührt, ihr Aussehen kommentiert oder Anspielungen über ihr Liebesleben gemacht habe.

Auch Präsident Joe Biden schaltete sich ein und forderte Cuomo zum Rücktritt auf. Eine Mehrheit des New Yorker Parlaments unterstützt ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Demokraten. Cuomo bestreitet die Vorwürfe. Inzwischen drohten ihm auch strafrechtliche Ermittlungen.