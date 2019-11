Miri kam aus der Türkei nach Deutschland – mit einem Lkw

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Clanchef und ehemalige Präsident der Rockergruppe Mongols MC Bremen, Ibrahim Miri, ist offenbar schon kurz nach seiner Abschiebung in den Libanon in die Türkei ausgereist. Das berichtet „Der Spiegel“. Ein Sprecher des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) wollte den Bericht auf Nachfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) „weder bestätigen noch dementieren“.

Dem Magazin zufolge sagte Miri bei einer Anhörung durch das Bamf im Bremer Polizeipräsidium, er habe zwei Tage nach seiner Ankunft im Libanon erfahren, dass nach ihm gesucht werde. Personen aus einem großen schiitischen Familienverband wollten ihn töten, behauptete er. Hintergrund sei ein Blutrachekonflikt, der auf eine Tat in Bremen zurückgehe. Darum habe er den Libanon nach wenigen Tagen mithilfe von Schleppern, die ihm einen Pass beschafft hätten, wieder verlassen.

Präsident der Polizei schaltete sich ein

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Von Beirut sei er zunächst nach Adana in die Türkei geflogen, wo Verwandte lebten. Etwa drei Monate habe er in Adana verbracht, bevor er – erneut mithilfe von Schleppern – seine Reise nach Deutschland fortgesetzt habe. Zusammen mit Flüchtlingen habe er sich in einem Lkw versteckt, der ihn direkt bis nach Nürnberg gebracht habe. Nach mehreren Tagen sei er dort am 25. Oktober angekommen und dann nach Bremen weitergereist. Er habe sich dort den Behörden gestellt, wobei ihm bewusst gewesen sei, dass er mit einer Inhaftierung rechnen musste.

Der Libanese ist mehrfach vorbestraft und wurde 2014 zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt. Im Juli wurde er abgeschoben. Laut „Spiegel“ nutzte der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, seine guten Beziehungen zum libanesischen Grenzchef, um ein Passersatzdokument für Ibrahim Miri zu beschaffen und so die Ausweisung erst möglich zu machen. An einem fehlenden Pass war die Abschiebung jahrelang gescheitert.

Frist endet am 2. Dezember

Ein Bamf-Sprecher sagte dem RND: „Grundsätzlich prüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei jedem Asylantrag auf Grundlage des Grundgesetzes und Asylgesetzes einzelfallbezogen, ob eine der vier Schutzformen (Asylberechtigung, Flüchtlingsschutz, subsidiärer Schutz, Abschiebungsverbote) vorliegt. Den vorliegenden Asylantrag werden wir mit der gebotenen Beschleunigung prüfen.“

Anzeige

Unabhängig von Miri gelte, dass ein erneuter Asylantrag nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ablehnung eines früheren Asylantrages möglich sei, so der Sprecher. Dieser werde dann als Folgeantrag gewertet. Wertet das Bamf Miris Ersuchen hingegen als Erstantrag, wäre er bis zu einer Entscheidung nach spätestens vier Wochen aus der Abschiebehaft zu entlassen. Die Frist endet am 2. Dezember. Darum drückt nicht zuletzt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), dem das Bamf untersteht, aufs Tempo.