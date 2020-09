“Mir tut das sehr leid”: Lindner entschuldigt sich nach Teuteberg-Aussage

Anzeige

Anzeige

Berlin. FDP-Chef Christian Lindner hat eine an die bisherige Generalsekretärin Linda Teuteberg gerichtete Bemerkung bedauert, die manche als sexistisch empfunden haben. Er habe auf dem Bundesparteitag in Berlin lediglich die Situation etwas auflockern wollen, sagte Lindner am Montag im “Frühstart” von RTL/ntv. “Mir tut das sehr leid.”

Die Bemerkung sei in freier Rede entstanden, betonte Lindner. Sie sei anschließend aufgegriffen und missverstanden worden - “eine missglückte Formulierung also, die eingeladen hat zu allen möglichen Spekulationen”. Sollten sich Teuteberg oder andere dadurch “beschwert fühlen”, entschuldige er sich dafür.

Video FDP-Generalsekretärin Teuteberg verliert Amt 1:33 min Inmitten niedriger Umfragewerte gibt FDP-Chef Christian Lindner Generalsekretärin Linda Teuteberg den Laufpass. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“#MissionAltherrenwitz statt #MissionAufbruch”

Im Rahmen von Teutebergs Verabschiedung hatte Lindner am Samstag in seiner Rede gesagt: “Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich hab' mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben.”

Auf das Gelächter im Saal sagte er weiter: “Ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage. Nicht was ihr jetzt denkt.” Auf Twitter sorgte die Szene anschließend für Kritik. Der CDU-Abgeordnete Matthias Hauer schrieb dort beispielsweise in Anspielung auf das Motto des FDP-Parteitags: “#MissionAltherrenwitz statt #MissionAufbruch.”

Schon am Wochenende hatte Lindner auf Twitter um Nachsicht gebeten und von einer missverständlichen Formulierung gesprochen.