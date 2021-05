Minsk: Lufthansa bricht Boarding nach Warnhinweis ab

Anzeige

Frankfurt/Minsk. Wegen eines Warnhinweises für den Lufthansaflug LH 1487 von Minsk nach Frankfurt ist das Boarding für die Maschine in Belarus abgebrochen worden. Dies bestätigte die Lufthansa am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Vor dem Abflug sollen demnach alle Passagiere einem erneuten Sicherheitscheck unterzogen werden, zudem werde das Flugzeug erneut durchsucht. Hierzu werde auch die gesamte Fracht und alle Koffer ausgeladen. Betroffen seien 51 Passagiere inklusive fünf Crewmitglieder.

Der Vorfall ereignete sich einen Tag nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk, bei dem der Journalist und Regierungskritiker Roman Protasevich festgenommen wurde.

Behörden der autoritär regierten Republik Belarus hatten am Sonntag ein Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius in Litauen zur Landung gebracht, wie die Fluglinie Ryanair bestätigte. An Bord der Maschine war nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna auch der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protasevich, der demnach in Minsk festgenommen wurde.