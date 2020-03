Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: AfD stellt Björn Höcke auf

Anzeige

Erfurt. Es galt als Dammbruch, was vor wenigen Wochen in Thüringen geschah. Nachdem der bisherige Ministerpräsident von Thüringen, Linken-Politiker Bodo Ramelow, keine Mehrheit für die Wahl zum Regierungschef erhalten hatte, wurde der erst im dritten Wahlgang aufgestellte FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt – mit den Stimmen der AfD. Kurz darauf trat Kemmerich wieder von seinem Amt zurück und ist seither geschäftsführend im Amt.

Nun soll am Mittwoch ein neuer Versuch zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen unternommen werden. Und auch diesmal will die AfD – wie beim ersten Versuch – einen eigenen Kandidaten aufstellen. Am Montagmittag gab Torben Braga, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion in Thüringen, via Twitter bekannt, wer der Kandidat der Partei sei: Björn Höcke, Landespartei- und Fraktionschef.

Er habe, so twittert Braga, der Präsidentin Höcke als Kandidat der AfD vorgeschlagen.

Björn Höcke gehört dem rechtsnationalen “Flügel” der AfD an. Zu der Strömung gehört auch der AfD-Fraktionschef von Brandenburg, Andreas Kalbitz.

