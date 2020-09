Ministerpräsident Haseloff will für eine dritte Amtszeit in Sachsen-Anhalt kandidieren

Anzeige

Reiner Haseloff (CDU) will Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt bleiben. Er wird im kommenden Jahr bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt wieder als Spitzenkandidat seiner Partei antreten. Haseloff habe laut Pressemitteilung am Montag in einem Gespräch mit CDU-Landeschef Holger Stahlknecht und Generalsekretär Sven Schulze “der Bitte entsprochen”, sich wieder als Spitzenkandidat zur Verfügung zu stellen.