Ministerpräsident Günther zur CDU: „Verlierer müssen sich hinter Sieger stellen“

Berlin. Herr Günther, die Wahl in den USA zeigt eine tiefe Spaltung des Landes. Welchen Schluss ziehen Sie daraus für Deutschland?

Die radikale Spaltung des Landes ist bitter. Einiges, was sich in den USA entwickelt, kommt mit Zeitverzug auch in Deutschland an. Für uns ist das eine Warnung. Radikalisierte Sprache führt dazu, dass die Gesellschaft auseinander driftet. Darauf müssen wir auch in der Politik achten und uns dem entschlossen entgegenstellen.

Klare, scharfe Kante ist nicht Ihr Fall?

Erkennbar sein muss die CDU. Aber Kompromisse gehören zu den Wesensmerkmalen einer Demokratie. Politik hat vor allem dort hohe Anerkennung, wo dieses Prinzip eingehalten wird – und weniger in den Ländern, wo eine starke Polarisierung stattfindet. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn man den anderen verletzt, wird es schwieriger, dem Gegner die Hand zu reichen. Es ist eine Frage des Respekts. Das gilt auch innerparteilich.

In der CDU steht Friedrich Merz für Polarisierung. Ist er also nicht der richtige Kandidat für die Parteispitze?

In den letzten beiden Wochen hat Friedrich Merz dokumentiert, für welche Art der Auseinandersetzung er steht. Die Worte und die Unterstellungen waren heftig. Das hatte wenig damit zu tun, wie wir in einer christlichen Partei miteinander umgehen.

Sie meinen, er hat mit seinem Wutanfall nach der Parteitagsverschiebung damit disqualifiziert?

Zumindest hat ihm sein Auftreten bei vielen in der CDU keine Sympathiepunkte eingebracht.

Merz sagt, es gebe eine Verschwörung des Partei-Establishments gegen ihn.

Der Vorwurf, dass Teile der Partei den Parteitag aus strategischen Gründen verschieben wollten, ist nicht belegt. Das einzige, was belegt ist, dass Friedrich Merz aus strategischen Gründen besonders früh wählen wollte.

Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Parteivorsitz. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Armin Laschet, der auch für den Vorsitz kandidiert, hat sich früh auf eine Verschiebung festgelegt. Merz empfindet das als Foulspiel.

Für die Verschiebung eines Präsenzparteitags sprach alles. In Corona-Zeiten hätte die CDU sonst ein schlechtes Signal abgegeben. Und ein digitaler Parteitag mit Personenwahl ist derzeit rechtlich nicht möglich.

Nun soll der Parteitag am 16. Januar stattfinden. Wird er erneut verschoben, wenn Corona ein physisches Treffen dann weiter unmöglich macht und es noch keine Gesetzesänderung gibt, die eine Personenwahl auch digital ermöglicht?

Ich verspüre keinen zeitlichen Druck. Deutschland könnte gut damit leben, wenn die CDU-Führungsfrage nicht sofort beantwortet wird. Die Vorsitzendenwahl ist nicht das Thema, das das Land am meisten bewegt. Den meisten geht es darum, die Corona-Krise gut zu bewältigen. Das zeigt auch die geringe Beteiligung am Mitgliederentscheid der Jungen Union.

Wäre es vor einem Wahljahr nicht gut, wenn die CDU ihre Führungsfrage schnell klärt?

Der Beweis ist nicht erbracht, dass ein Spitzenkandidat seine Chancen dadurch verbessert, dass er möglichst viel Zeit hat, sich auf die Wahl vorzubereiten. Alle Beispiele zeigen eher das Gegenteil. Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist im Januar aufgestellt worden. Die Wahl war im September. Da war der Schulz-Zug längst abgefahren.

Sie wollen Friedrich Merz nicht als CDU-Chef. Wer soll es dann werden?

Die CDU ist gut beraten, Maß und Mitte zu halten. Sie muss bei gesellschaftlichen Themen modern sein. Ein neuer Parteivorsitzender muss sehr schnell das Thema Frauenquote positiv beantworten. Ich habe früh klar gemacht, dass mich das Team Armin Laschet und Jens Spahn am meisten anspricht. Daran hat sich nichts geändert.

Obwohl Laschet seitdem in der Corona-Krise ein Auf und Ab erlebt hat und er in den Umfragen nicht besonders gut da steht?

Die Corona-Zeit war für alle eine große Herausforderung. Armin Laschet hat sein Bundesland ordentlich gemanagt. Und Jens Spahn ist als Gesundheitsminister auch über jeden Zweifel erhaben. Beide haben sich in der Krise bewährt.

Überbordende Begeisterung lässt sich in der CDU für keinen der Kandidaten feststellen. Wäre ein vierter Kandidat die Lösung? Genannt werden Jens Spahn und Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus.

Ich bin ein Fan des Teams Laschet/Spahn. Ralph Brinkhaus macht seinen Job extrem stark. Er ist ein hervorragender Redner. Wenn ich ihn nicht ins Gespräch bringe, soll das seine Leistung nicht schmälern.

Sollte die CDU in jedem Fall den Kanzlerkandidaten stellen oder sollte die Person aus CDU und CSU antreten, die die meisten Chancen hat?

Es ist vollkommen logisch, dass wir uns auf die Person verständigen, die die meisten Wahlchancen hat. Es spricht viel dafür, dass die CDU den Kanzlerkandidaten stellt: Wir sind die größere Partei und wir müssen auch den Anspruch auf die Position haben. Man kann dennoch nicht so tun, als wäre eine CDU-Kanzlerkandidatur ein Naturgesetz.

Als Unions-Kanzlerkandidat gehandelt wird auch CSU-Chef Markus Söder. Haben Sie Ihren Frieden mit ihm gemacht?

Ich musste nie Frieden mit Markus Söder schließen, weil wir nie im Clinch waren. Wir pflegen sehr engen Kontakt miteinander und arbeiten in vielen Bereichen sehr gut zusammen. Ob er Kanzlerkandidat werden will, muss er zunächst selbst erklären.

Wie lässt sich verhindern, dass die Vorsitzendenwahl die CDU weiter spaltet?

Ich schaue mit gemischten Gefühlen auf den Parteitag. Wenn die Lager dort aufeinanderprallen und es eine knappe Entscheidung gibt, kann es für die CDU sehr schwierig werden. Es kommt darauf an, dass sich die Verlierer hinter den Sieger stellen und an einem Strang ziehen. Das Bekenntnis dazu müsste vor dem Parteitag erfolgen. In einer Demokratie gehört es dazu, dass man verlieren kann. Es zeigt sich gerade in den USA, was passiert, wenn man der Auffassung ist, man sei über alles erhaben.

Video AKK: Einigung auf CDU-Parteitag Mitte Januar 1:04 min Die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer äußerte sich am Sonntag per Videoschalte zum CDU-Parteitag. © Reuters

Welchen Effekt hat es, dass die CDU nicht mehr mit Angela Merkel in den Wahlkampf zieht?

Das macht es deutlich schwieriger für die CDU. Bisher ist es immer schief gegangen, wenn man als Regierungspartei das Kanzleramt mit einer neuen Person besetzen wollte. Daher ist es unglaublich wichtig, dass die Fortsetzung der erfolgreichen Politik von Angela Merkel nicht in Zweifel gezogen wird. Die Kanzlerin ist beliebt und genießt ein enormes Vertrauen in der Bevölkerung. Diesen Schwung müssen wir mitnehmen.

Auch die Grünen wollen das Kanzleramt erobern. Was hat die CDU dem entgegenzusetzen?

Wir sind die Partei, denen die Menschen am meisten zutrauen, die Zukunftsprobleme zu lösen. Das ist ein Pluspunkt. Und wir sind breiter aufgestellt und stehen nicht nur für einen Schwerpunkt. Die Union muss das Thema Klimaschutz offensiv zu ihrem Thema machen. Aber es geht auch um den Erhalt des Wohlstands, schnelleren Ausbau der Infrastruktur und die Stärke Europas.

Gegen die Corona-Beschränkungen gibt es zum Teil wütenden Protest. Sehen Sie die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft?

Jeder wünscht sich, dass wir bald unser normales Leben wieder haben. Die meisten Bürger vertrauen unserer Politik. Wenn Maßnahmen kritisch hinterfragt werden, bedeutet das keine Spaltung. Es ist nur ein kleiner Teil der Gesellschaft, der den Fakten nicht glaubt und den Institutionen grundsätzlich misstraut. Dass so viele Menschen großes Interesse haben an dem, was wir machen, ist auch eine große Chance. Wichtig ist, dass man erklärt, was man tut.

Oft hatte man den Eindruck, dass viel Zeit zwischen den Bundesländern auf Machtkampf verwendet wird.

Wer die Krise für parteipolitische Profilierung nutzen will, wird damit nicht sonderlich erfolgreich sein.

Mitte November treffen sich Bund und Länder erneut. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Corona-Maßnahmen verlängert oder gar verschärft werden?

Wir wollen die Einschränkungen nur aufrecht erhalten, solange sie dringend notwendig sind. Unser Ziel ist, nach dem 29. November in vielen Bereichen wieder zu Öffnungen zu kommen. Das geht, wenn die Zahlen sich gut entwickeln und wenn es in der Bevölkerung nicht als Signal verstanden wird, dass wieder alles möglich ist. In der dunklen Jahreszeit findet mehr in geschlossenen Räumen statt. Deshalb gilt es, sorgsamer zu sein als im Sommer.

In die Wahl gehen Sie mit einem tiefen Loch in allen Kassen. Wie kommt man da zu finanzieller Stabilität?

Jeder kann verstehen, dass der Staat in einer solchen Krise helfen und investieren muss. Man kann nicht erwarten, dass die Wirtschaft sich am eigenen Schopf aus dem Strudel zieht, wenn man ganze Bereiche runterregelt. Es ist nicht die Zeit der Sparkommissare.

Die Linkspartei und Teile der SPD plädieren für eine Corona-Vermögensabgabe.

In einer Zeit, in der ein großer Teil der Gesellschaft und der Wirtschaft Opfer bringen, ist es nicht richtig, zusätzliche Belastungen anzukündigen.

Sie haben 2018 für Aufregung gesorgt, als sie gesagt haben, CDU und Linke könnten zusammenarbeiten. Damals ging es um Brandenburg. Wie steht es mit einer Zusammenarbeit im Bund?

Das ist für mich überhaupt nicht denkbar.