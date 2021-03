Ministerpräsident der Elfenbeinküste in Deutschland gestorben

Anzeige

Freiburg, Yamoussoukro. Der Ministerpräsident der Elfenbeinküste, Hamed Bakayoko, ist nach einer Behandlung in Deutschland einem Krebsleiden erlegen. Präsident Alassane Ouattara erklärte am Mittwochabend auf Twitter, Bakayoko habe dem westafrikanischen Land mit Hingabe und großer Opferbereitschaft gedient. Bakayoko starb Medienberichten zufolge in einem Krankenhaus in Freiburg im Breisgau nur wenige Monate nach dem Tod seines Vorgängers.

Opposition respektierte Bakayoko

Anfang Juli war bereits Ministerpräsident Amadou Gon Coulibaly während einer Kabinettssitzung wegen Herzproblemen zusammengebrochen und kurze Zeit später gestorben. Mit dem Tod Bakayokos verliert die Regierungspartei RHDP erneut einen bei der Bevölkerung beliebten und von der Opposition respektierten Politiker. Bakayoko war seit 2017 Verteidigungsminister und seit Juli 2020 zusätzlich Ministerpräsident.

Bakayoko wurde dafür gelobt, die Parteien in dem stark polarisierten Land zusammenzubringen. Immer wieder kam es in der Elfenbeinküste wegen politischer Streitigkeiten zu Gewaltausbrüchen, zuletzt rund um die Präsidentenwahl Ende Oktober. Die Parlamentswahl am Samstag verlief dagegen weitgehend friedlich. Die RHDP bekam laut vorläufigem Endergebnis 54 Prozent der Stimmen.