Ministerpräsidentenkonferenz: Merkel und Länderchefs beraten aktuelle Corona-Lage am 10. August

Berlin. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder treffen sich am 10. August laut Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Bei dem Treffen soll es um die aktuelle Corona-Lage gehen.

Müller hatte kurz zuvor angesichts der steigenden Infektionszahlen erklärt, dass der Korridor enger werde, in dem der gegenwärtigen Entwicklung noch wirksam entgegengewirkt werden könne. Er und andere Regierungschefs hatten ein zügiges Handeln und eine schnelle Beratung der Ministerpräsidenten gefordert. Diese werde nun am übernächsten Dienstag in gewohnter Form mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Videoschaltkonferenz stattfinden, hieß es.

Ursprünglich war die nächste MPK für Ende August geplant.