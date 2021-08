Ministerpräsident Weil begrüßt neue Stiko-Empfehlung

Anzeige

Hannover. Die Niedersächsische Landesregierung begrüßt den Beschluss der Ständigen Impfkommission (Stiko), die Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoffen auch für 12- bis 17-Jährige zu empfehlen. „Die klare Empfehlung der Stiko, dass der Nutzen der Impfung die Risiken überwiegt, dürfte vielen Eltern sowie den betroffenen Kindern und Jugendlichen die Entscheidung für eine Impfung deutlich erleichtern“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag in Hannover.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne, Gesundheitsministerin Daniela Behrens (beide SPD) sowie der Vorstand der Ärztekammer Niedersachsens werteten die Entscheidung ebenfalls als positives Signal.

Das Land biete auf Basis der Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde bereits seit mehreren Wochen Impfungen ab zwölf Jahren an, sagte Weil. 30,6 Prozent der 12- bis 17-jährigen seien bereits einmal gegen Covid-19 geimpft, 14,4 Prozent hätten zudem eine Zweitimpfung erhalten. Damit liege Niedersachsen neben Schleswig-Holstein bundesweit an der Spitze, sagte der Ministerpräsident.

Ärztekammer Niedersachsen reagiert positiv

Die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, reagierte ebenfalls positiv auf die neue Stiko-Empfehlung. „Wenn der Beschlussentwurf so angenommen wird, haben wir Ärzte mehr Rechtssicherheit“, sagte die Internistin am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Video Stiko spricht sich für Corona-Impfung für alle ab 12 aus 1:23 min Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich nun für Corona-Impfungen für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren aus. © dpa

Strittig blieb, ob 12- bis 17-jährige auch an Schulen geimpft werden sollen. Kultusminister Tonne deutete die Stiko-Entscheidung als Rückenwind für die von seinem Ministerium geplanten freiwilligen Impfangebote an Schulen. Dagegen lehnte der Kinderarzt Thomas Buck, Mitglied des Ärztekammer-Vorstandes, Impfaktionen in Schulen ab. Dadurch würden Kinder und Jugendliche unnötig unter Druck gesetzt. „Der Entscheidung für oder gegen die Impfung muss eine gute individuelle Aufklärung vorausgehen“, sagte er dem epd.

Die erforderliche Beratung könnten nur Arztpraxen leisten, sagte Buck. „In Praxen von Hausärzten oder Kinder- und Jugendärzten können wir Eltern und Kinder viel besser in die Entscheidung einbeziehen, und gemeinsam von Fall zu Fall abwägen, welchen medizinischen Mehrwert die Impfung bringt“, betonte der Mediziner.

Buck sieht Erwachsene moralisch in der Pflicht

Das Ziel der Herdenimmunität sei zwar nur zu erreichen, wenn sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen. Hier seien aber in erster Linie die Erwachsenen moralisch in der Pflicht, sagte Buck. „Kinder und Jugendliche mussten während der Pandemie ohnehin schon große Einschränkungen hinnehmen, ohne davon medizinisch unmittelbar zu profitieren“, sagte der Kinder- und Jugendmediziner.

Gerade in der Altersgruppe der 17- bis 59-Jährigen gebe es noch zu viele Ungeimpfte, kritisierte Ärztekammer-Präsidentin Wenker. Alle Erwachsenen, bei denen es medizinisch möglich ist, sollten sich impfen lassen, um die Kinder und Jugendlichen zu entlasten, forderte die Ärztin. Bei unter 17-jährigen verlaufe eine Corona-Infektion in der Regel harmlos, hingegen könne sie bei Erwachsenen lebensbedrohlich sein. „Auch deshalb sind die Erwachsenen jetzt zuerst gefordert“, sagte Wenker.