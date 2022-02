Mindestlohn, Minijob, Midijob: Das soll sich zum 1. Oktober ändern

Anzeige

Anzeige

Berlin. Das Bundeskabinett hat das Gesetz zur Erhöhung des Mindestlohns auf den Weg gebracht. Vorgesehen ist, dass der Mindestlohn zum 1. Oktober dieses Jahres auf 12 Euro pro Stunde erhöht wird. Zugleich soll die Minijobgrenze von 450 auf 520 Euro angehoben werden.

„Ein armutsfester Mindestlohn ist eine Frage der Leistungsgerechtigkeit und des Respekts vor ehrlicher Arbeit“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). „Von der Erhöhung profitieren über sechs Millionen hart arbeitende Menschen, vor allem in Ostdeutschland und vor allem Frauen“, ergänzte er.

Das sagen Gewerkschaften und Arbeitgeber

Anzeige

Gewerkschaften begrüßten die Entscheidung, Arbeitgeber übten deutliche Kritik. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell nannte die Mindestlohnerhöhung „einen wichtigen Schritt, um Armut zu vermeiden“. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger kritisierte dagegen, es gebe einen folgenschweren Systemwechsel „hin zu einer Staatslohnentwicklung“.

Video Zwölf Euro Mindestlohn: Scholz löst Versprechen ein – Arbeitgeber unzufrieden 1:39 min Sie war ein zentrales Versprechen im Wahlkampf von Olaf Scholz – nun ist die Mindestlohnerhöhung beschlossen. © dpa

Normalerweise ist die Mindestlohnkommission zuständig für die Erhöhung des Mindestlohns. In ihr sind Gewerkschaften, Arbeitgeber und Wissenschaftler vertreten. Diese Kommission hat auch die Erhöhung des Mindestlohns auf 10,45 Euro beschlossen, die noch am 1. Juli erfolgt. Mit der Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro zum 1. Oktober weicht der Gesetzgeber nun vom üblichen Verfahren ab – einmalig, wie es im Gesetzentwurf heißt. „Über künftige Anpassungen der Höhe des Mindestlohns entscheidet weiterhin die Mindestlohnkommission“, wird dort ausgeführt.

Dulger warf der Ampelkoalition vor, den Mindestlohn „zum Spielball der Politik“ zu machen. Die Politik solle mit den Arbeitgeberverbänden zurück an den Tisch kommen, „um eine fatale Fehlentwicklung im sozialen Gefüge der Bundesrepublik Deutschland zu vermeiden“, forderte er.

Anzeige

Das sind die Kosten

Durch das Gesetz kommen auf Arbeitgeber laut Bundesregierung höhere Lohnkosten von geschätzt 1,63 Milliarden Euro im Jahr 2022 und 5,63 Milliarden Euro im Jahr 2023 zu. Durch den höheren Mindestlohn dürfte zusätzlich bei Tariflöhnen, die knapp über der Marke liegen, ein Druck hin zu Erhöhungen entstehen.

Anzeige

Darum geht es bei den Minijobs

Mit der Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro noch im ersten Regierungsjahr erfüllt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein zentrales Wahlversprechen. Die FDP hat im Gegenzug in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, dass die Minijobgrenze von 450 auf 520 Euro erhöht wird. Die Idee dahinter: Minijobgrenze und Mindestlohn sollen in einem stabilen Verhältnis zueinander stehen. Künftig soll sich die Minijobgrenze an einer Wochenarbeitszeit von zehn Stunden zu Mindestlohnbedingungen orientieren.

Der Sozialverband VdK warnte, die Erhöhung der Minijobgrenze setze völlig falsche Signale. „Minijobs sind nicht der Einstieg in gute Arbeit, sondern Armutsfallen“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Diese Stellen sind nicht sozialversicherungspflichtig, Minijobber daher bei langer Krankheit oder in Krisenzeiten nicht abgesichert“, fügte sie hinzu. „Wie gefährlich das ist, hat die Corona-Pandemie eindrücklich gezeigt.“ Betroffen seien vor allem Frauen, die häufig auf Minijob-Basis in Teilzeit arbeiteten, so Bentele.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Das ändert sich bei den Midijobs

Neben der Anhebung der Minijobgrenze wird auch die Grenze für Beschäftigung im Übergangsbereich, also so genannte Midijobs, von 1300 auf 1600 Euro angehoben. Bei Midijobs sind die Beiträge zur Sozialversicherung für die Beschäftigten reduziert, damit die Abzüge im Vergleich zu Minijobs nicht so hoch sind. „Hürden, die eine Aufnahme versicherungspflichtiger Beschäftigung erschweren, wollen wir abbauen“, hatten SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag vereinbart.