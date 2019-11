Mindestlohn, Bahntickets, Unterhalt: Das ändert sich 2020 für Verbraucher

Anzeige

Hannover. Das neue Jahr beginnt für Verbraucher in Deutschland mit zahlreichen Veränderungen. Eine Übersicht über die neuen Gesetze und Regelungen, die 2020 in Kraft treten.

Plastiktütenverbot in Supermärkten

Um Plastikmüll zu reduzieren, hat die Bundesregierung ein Verbot von Plastikeinkaufstüten auf den Weg gebracht. Ausgenommen von dem Verbot sind dünne Tütchen, die etwa in den Obst- und Gemüseabteilungen ausliegen, sowie stabile Kunststofftragetaschen ab einer Wandstärke von 50 Mikrometern, also 0,05 Millimetern.

Das Verbot tritt sechs Monate nach Verkündung des Gesetzes in Kraft. Nachdem das Bundeskabinett dem Gesetzentwurf am 6. November zugestimmt hat, muss es noch den Bundestag und den Bundesrat passieren.

Mehr Unterhalt für Trennungskinder

Getrennt lebende Eltern müssen ihren Kindern ab dem kommenden Jahr mehr Unterhalt zahlen. Der Mindestsatz steigt 2020 um 15 bis 21 Euro im Monat. Kinder unter sechs Jahren bekommen dann mindestens 369 Euro, Kinder zwischen sechs und elf Jahren 424 Euro. Für Kinder zwischen zwölf und 17 Jahren beträgt der monatliche Mindestsatz 497 Euro.

Da das Kindergeld zum Einkommen der Kinder zählt, dürfen unterhaltspflichtige Eltern die Hälfte des Kindergeldes von ihrem zu zahlenden Unterhalt abziehen. Das Kindergeld soll 2021 um 15 Euro steigen.

Belegausgabepflicht

Ab 1. Januar 2020 gelten für Kassen im Handel striktere Regeln. Die neue Kassensicherungsverordnung schreibt vor, dass bei jedem Kauf künftig ein Bon ausgestellt werden muss. Zusammen mit technischen Neuerungen soll die Kassenzettelpflicht für mehr Transparenz im Kampf gegen Steuerbetrug sorgen. Eine Pflicht zur Mitnahme des Kassenbons gibt es nicht. Zudem steht es den Kasseninhabern frei, Belege, statt sie auf Papier zu drucken, per Mail zu verschicken.

Sozialversicherung: Beitragsbemessungsgrenzen steigen

Ab 1. Januar 2020 gilt für die Beitragsberechnung in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung eine neue Einkommensgrenze. Bei der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze handelt es sich um eine Rechengröße in der gesetzlichen Sozialversicherung. Sie bestimmt, bis zu welcher Höhe das Einkommen bei der Berechnung der Beiträge herangezogen wird.

2019 liegt die Beitragsbemessungsgrenze bei 54.450 Euro pro Jahr, 2020 steigt sie auf 56.250 Euro in Ost und West. Liegt das Einkommen über der Grenze, ist der übersteigende Teil beitragsfrei. In der allgemeinen Rentenversicherung steigt die Einkommensgrenze auf 6900 Euro in den alten und 6450 Euro in den neuen Bundesländern.

Rechengröße West Ost Beitragsbemessungsgrenze für die allgemeine Rentenversicherung 6900 Euro pro Monat 6450 Euro pro Monat Beitragsbemessungsgrenze für die knappschaftliche Rentenversicherung 8450 Euro pro Monat 7900 Euro pro Monat Versicherungspflichtgrenze in der GKV 62.550 Euro pro Jahr

5212,50 Euro pro Monat 62.550 Euro pro Jahr

5212,50 Euro pro Monat Beitragsbemessungsgrenze in der GKV 56.250 Euro pro Jahr

4687,50 Euro pro Monat 56.250 Euro pro Jahr

4687,50 Euro pro Monat Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2019

allgemeine Rentenversicherung 40.551 Euro pro Jahr Hochwertung

um 1,1339 Bezugsgröße in der Sozialversicherung 3185 Euro pro Monat 3010 Euro pro Monat

Umweltbonus für Elektroautos steigt

Wer plant, ein Elektroauto zu kaufen, kann sich im neuen Jahr über eine höhere Kaufprämie freuen. Der Umweltbonus für E-Autos wird bis zum Jahr 2025 verlängert und erhöht. Für rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge steigt der Bonus von 4000 auf 6000 Euro, für Hybridmodelle von 3000 auf 4500 Euro (bei einem maximalen Nettolistenpreis von 40.000 Euro). Für Fahrzeuge mit einem Nettolistenpreis bis maximal 65.000 Euro steigt der Umweltbonus auf 5000 beziehungsweise 3750 Euro.

Bahntickets werden günstiger

Die Deutsche Bahn reagiert auf die Entscheidung des Bundeskabinetts, den Mehrwertsteuersatz für Fernverkehrstickets von 19 auf 7 Prozent zu senken: Die beschlossene Mehrwertsteuersenkung soll eins zu eins an die Kunden weitergegeben werden.

Statt der üblichen Fahrpreiserhöhung zum Jahresende werden Zugtickets in diesem Jahr also günstiger. Zukünftig wird die billigste ICE-Fahrkarte 17,90 Euro kosten. Das sind 2 Euro weniger als bisher. Mit Bahncard-Rabatt liegt der Preis bei 13,40 Euro statt 14,90 Euro. Mit der Preissenkung erhofft sich die Bahn, die Zahl der Reisenden im Fernverkehr zu erhöhen.

Sozialhilfe und Arbeitslosengeld

Alleinstehende Erwachsene, die Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II beziehen, erhalten ab 1. Januar 2020 mehr Geld. Die Regelsätze steigen um 8 Euro auf 432 Euro im Monat. Auch für ältere Kinder und Jugendliche erhöhen sich die Leistungen um jeweils 6 Euro auf 308 Euro beziehungsweise 328 Euro monatlich. Für Kinder bis zu fünf Jahre erhöht sich der Satz um 5 Euro auf 250 Euro.

Die neuen Regelsätze 2020 in der Übersicht (Veränderung in Klammern):

Alleinstehende und Alleinerziehende 432 Euro (+ 8 Euro) Regelbedarfsstufe 1 Paare je Partner und Bedarfsgemeinschaften 389 Euro (+ 7 Euro) Regelbedarfsstufe 2 Volljährige in Einrichtungen (nach SGB XII) 345 Euro (+ 6 Euro) Regelbedarfsstufe 3 nicht erwerbstätige Erwachsene unter 25 Jahre im Haushalt der Eltern 345 Euro (+ 5 Euro) Regelbedarfsstufe 3 Jugendliche von 14 bis 17 Jahren 328 Euro (+ 6 Euro) Regelbedarfsstufe 4 Kinder von 6 bis 13 Jahren 308 Euro (+ 6 Euro) Regelbedarfsstufe 5 Kinder von null bis 5 Jahren 250 Euro (+ 5 Euro) Regelbedarfsstufe 6

Beitrag zur Arbeitslosenversicherung sinkt

Ab dem 1. Januar 2020 sinken die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung um 0,1 Punkte auf 2,4 Prozent. Möglich machen das die hohen Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit. Dadurch sinken die Lohnkosten für Unternehmen, Arbeitnehmern bleibt mehr Netto vom Brutto. Die Regelung ist bis 31. Dezember 2022 befristet.

Entlastung von Betriebsrenten

Die auf Betriebsrenten erhobenen Krankenkassenbeiträge sinken ab 2020. Ab dem 1. Januar soll ein Freibetrag von 159,25 Euro gelten. Bisher galt eine Freigrenze in Höhe von 155,75 Euro. Durch das neue Gesetz werden vor allem Bezieher kleiner Betriebsrenten entlastet.

Höherer Mindestlohn

Fünf Jahre nach seiner Einführung steigt der Mindestlohn in Deutschland zum 1. Januar 2020 auf 9,35 Euro. Auch in den einzelnen Branchen steigen die Mindestlöhne zum Jahreswechsel an. Zuletzt wurde die Lohnuntergrenze vor einem Jahr erhöht, damals auf 9,19 Euro.

Regulär wird der gesetzliche Mindestlohn alle zwei Jahre neu festgelegt. Im Juni 2018 hatte die zuständige Kommission jedoch empfohlen, den Mindestlohn in zwei Schritten zu erhöhen. Eine nächste Empfehlung für die Anhebung ab 1. Januar 2021 spricht die Kommission Mitte 2020 aus.

Mindestlohn für Azubis

Auszubildende erhalten ab 2020 eine Mindestvergütung von 515 Euro pro Monat im ersten Ausbildungsjahr. Bis 2023 soll der Mindestlohn für Azubis schrittweise auf 620 Euro monatlich angehoben werden. Von der Mindestausbildungsvergütung sollen vor allem Auszubildende profitieren, die außerhalb von Tarifverträgen und in Betrieben mit sehr geringer Vergütung beschäftigt sind.

Neues Verkehrsschild für Fahrradfahrer

Geht es nach Verkehrsminister Andreas Scheuer, sollen Radfahrer künftig im Straßenverkehr besser berücksichtigt werden. Dafür plant der Verkehrsminister unter anderem einen grünen Pfeil für Fahrradfahrer an Ampeln und ein Halteverbot auf Radstreifen. Außerdem soll es ein neues Verkehrsschild geben, das Autos das Überholen von Zweirädern an Engstellen verbietet.

RND/pf