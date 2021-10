Tschechischer Präsident Zeman laut Ärzten in stabilem Zustand

Der tschechische Präsident Milos Zeman. (Archivbild) Zeman befindet sich nach Einschätzung seiner Ärzte in einem stabilisierten Zustand. Der 77-Jährige war am Sonntag auf die Intensivstation des Militärkrankenhauses in Prag gebracht worden. © Quelle: Ralf Hirschberger/dpa