Militärattaché besetzt Botschaft von Myanmar in London - Botschafter wird ausgesperrt

Der Botschafter von Myanmar in Großbritannien, Kyaw Zwar Minn, spricht mit Polizeibeamten, nachdem ihm in der Botschaft von Myanmar in London der Zutritt verwehrt wurde. Der Militärattaché habe ihn aufgefordert, das Gebäude zu verlassen, er sei nicht länger der Vertreter des Landes. © Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa