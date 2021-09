Militär putscht gegen Regierung von Guinea

Anzeige

Das Militär in Guinea hat am Sonntag Präsident Alpha Condé abgesetzt und die Regierung aufgelöst. Oberst Mamadi Doumbouya erklärte im staatlichen Fernsehen, die Verfassung habe keine Gültigkeit mehr und auch die Landesgrenzen seien geschlossen.

Der Aufenthaltsort des Präsidenten war unklar, der Oberst erwähnte den 83-Jährigen in seiner Ansprache nicht. Stunden zuvor waren in der Umgebung des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt Conakry Schüsse zu hören.

Doumbouya verspricht Demokratie

„Die Personalisierung des politischen Lebens ist vorbei“, erklärte Oberst Doumbouya. „Wir werden die Politik nicht mehr einem Mann anvertrauen, sondern dem Volk.“ Doumbouya, der eine Spezialeinheit des Militärs kommandierte, fügte hinzu, er handele im besten Interesse des Landes, und versprach eine Wiederherstellung der Demokratie. Die rebellierenden Soldaten gaben sich den Namen Nationales Komitee für Versammlung und Entwicklung.

Das Verteidigungsministerium erklärte Stunden nach den Schüssen in Conakry zunächst, die Sicherheitskräfte hätten eine Gruppe von Angreifern zurückgeschlagen. Das staatliche Fernsehen in dem westafrikanischen Land ging in seinem Programm nicht auf die Schüsse ein, die den ganzen Morgen über durch den Stadtteil Kaloum hallten.

Condé stand in Kritik

Condé sah sich wachsender Kritik ausgesetzt, seit er im vergangenen Jahr eine dritte Amtszeit anstrebte und behauptete, die Begrenzung auf zwei Amtszeiten gelte aufgrund eines von ihm eingebrachten Verfassungsreferendums nicht für ihn. Er wurde schließlich wiedergewählt, löste mit seiner Entscheidung aber gewaltsame Straßendemonstrationen aus, bei denen nach Angaben der Opposition Dutzende Menschen getötet wurden.

Condé kam 2010 in den ersten demokratischen Wahlen des Landes seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1958 an die Macht. Viele sahen in seiner Präsidentschaft einen Neuanfang für das Land, das jahrzehntelang unter einer korrupten, autoritären Herrschaft gelitten hatte. Seine Kritiker erklärten jedoch, dass er es nicht geschafft habe, das Leben der Menschen in Guinea zu verbessern, von denen die meisten trotz der enormen Bodenschätze des Landes in Armut leben.

Bereits 2011 überlebte der Präsident nur knapp ein Attentat, nachdem Bewaffnete über Nacht sein Haus umstellt und sein Schlafzimmer mit Raketen beschossen hatten. Einer seiner Leibwächter wurde dabei getötet.