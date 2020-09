Mike Mohring will bei Bundestagswahl 2021 antreten

Anzeige

Erfurt. Thüringens früherer CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring will Kandidat für die Bundestagswahl im kommenden Jahr werden. Mohrings Kreisverband im Weimarer Land habe den 48-Jährigen bereits als Kandidaten nominiert, hieß es am Mittwoch aus der CDU. Die Kreisverbände Sömmerda und Jena müssten darüber noch entscheiden. Geplant sei, dass diese drei Verbände Mohring als gemeinsamen Kandidaten aufstellen. Dafür sei auch noch eine gemeinsame Versammlung nötig. Zuvor hatten mehrere Medien über Mohrings Pläne, nach Berlin zu gehen, berichtet.

Mohring behielt Landtagsmandat nach Kemmerich-Wahldebakel

Mohring hatte sich nach dem Debakel um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, bei dem der FDP-Politiker Thomas Kemmerich überraschend mit Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Regierungschef gewählt wurde, nach langem Zögern von seinen Thüringer Spitzenämtern zurückgezogen. Allerdings blieb er Mitglied im Präsidium der Bundes-CDU und behielt sein Landtagsmandat. Über eine neue Spitze der Thüringer CDU soll bei einem CDU-Landesparteitag am 19. September entschieden werden. Der frühere Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, will für den Vorsitz kandidieren.

Mohring sieht Bundestagswahl 2021 als neue Chance

Mohring selbst schrieb am Mittwoch bei Facebook, die Union werde sich mit der Bundestagswahl 2021 neu aufstellen. "Es ist eine Chance und Herausforderung zugleich, dabei mitwirken zu dürfen", schrieb Mohring. Wenn sich die drei Kreisverbände aus Sömmerda, Jena und Weimarer Land gemeinsam darauf verständigen, "würde ich gern für Thüringen und meine Heimatregion in Berlin meine Erfahrungen und mein ganzes Engagement einbringen", schrieb der CDU-Politiker.

Aus CDU-Kreisen hieß es, dass der bisherige Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Selle (64) auf eine erneute Kandidatur verzichten werde.