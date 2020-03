Migration: Deutsch-griechische Schicksalsgemeinschaft

Anzeige

Berlin. Angela Merkel und Griechenland: Mit keinem anderen EU-Staat ist die Amtszeit der Kanzlerin so schicksalhaft verwoben wie mit dem Land im südöstlichen Winkel der EU. Ob in der Schulden-, Euro- oder in der Flüchtlingskrise: Immer wieder hat Merkel umstrittene Entscheidungen treffen müssen, um Griechenland und damit letztlich auch die EU vor Chaos zu bewahren.

Ihr Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis in Berlin lässt ahnen, dass die Zeit der Prüfungen fürs deutsch-griechische Verhältnis nicht vorüber ist.

Die strategische Bedeutung Griechenlands für den Fortbestand der EU ist in den vergangenen Tagen erneut deutlich geworden, als der türkische Präsident Erdogan Flüchtlinge an die Grenze karren ließ und sie zum Eintritt in die EU aufforderte.

Die harte, auch inhumane und unrechtmäßige Gegenwehr griechischer Grenzer hat – fürs Erste – Erdogans Kalkül der Destabilisierung Europas durchkreuzt. Sie hat ermöglicht, dass die Grenzen innerhalb der EU weitgehend offen bleiben können.

Komplimente reichen nicht

Vom „Schild Europas“ schwärmt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in irritierend martialischer Wortwahl. Ein Kompliment, das viele Griechen freut – aber mitnichten zufriedenstellt.

Griechenland ist überfordert. Mit der Sicherung der EU-Außengrenze, mit der Aufnahme Zehntausender Geflüchteter, mit der Bearbeitung ihrer Asylanträge - ganz zu schweigen von der Integration der Menschen.

Das Land ist schwer gezeichnet von der Wirtschaftskrise. Es braucht die Hilfe Europas. Mit der Entsendung einiger Grenzbeamter und Asyl-Sachbearbeiter ist es nicht getan.

Die Aufnahme einiger Flüchtlingskinder ist gewiss die Rettung für die Betroffenen und eine Gewissensentlastung für Politiker und Bürger hierzulande. Das Elend auf den Inseln aber endet damit nicht.

Schnelle Asylreform nötig

Die Überlastung Griechenlands macht klar, dass das EU-Asylsystem sofort reformiert werden muss. Die im Dublin-Verfahren festgeschriebene Ungerechtigkeit, wonach einzig der Staat, in dem ein Flüchtling erstmals EU-Boden betritt, für diesen zuständig ist, muss beseitigt werden. Alle EU-Staaten müssen sich ihrer Verantwortung stellen.

Dafür muss sich die Kanzlerin auf EU-Ebene einsetzen. Andernfalls zerbricht der „Schild Europas“, und eine neue Krise bahnt sich an.