Migration: Britische Regierung reagiert gereizt auf Tweets von Eishersteller "Ben & Jerry's"

London. Die britische Regierung hat gereizt auf Tweets eines Speiseeisherstellers zu ihrem Umgang mit Flüchtlingen reagiert, die über den Ärmelkanal versuchen, Großbritannien zu erreichen.

Ben & Jerry’s hatte am Dienstag direkt an Innenministerin Priti Patel gerichtet getwittert: “Hey @Priti Patel, wir denken, die wirkliche Krise ist unser Mangel an Menschlichkeit für Menschen, die vor Krieg, Klimawandel und Folter fliehen.”

Innenministerium kontert auf Twitter

Es folgten weitere Mitteilungen, in denen London nahe gelegt wurde, mit Flüchtlingsorganisationen zu sprechen und in Großbuchstaben erklärt wurde: “Menschen können nicht illegal sein.”

Das Innenministerium soll geantwortet haben, Patel arbeite “Tag und Nacht, um diese Überquerungen mit kleinen Booten zu einem Ende zu bringen”. Ben & Jerry’s bezeichnete es als “eine Marke überteuerten Junk Foods”. Eine direkte Antwort bei Twitter gab es vom konservativen Politiker James Cleverly.

In diesem Sommer versuchen viele Migranten, von Frankreich aus mit Booten über den Ärmelkanal Großbritannien zu erreichen. Patel hat erklärt, sie werde das unterbinden.